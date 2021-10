Theo công bố đầu tuần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ giá ngày 11/10, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là 23.170 đồng/USD, tăng so với tỷ giá cuối tuần trước.

Theo đó, tỷ giá trung tâm USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố đã tăng thêm 5 đồng/USD so với mức tỷ giá 23.165 đồng/USD hôm 8/10.

Tiền tệ ngày 11/10: Tỷ giá trung tâm USD đảo chiều tăng giá trở lại. Ảnh: T.L

Tỷ giá công bố tại các ngân hàng thương mại không có điều chỉnh đáng kể, các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Agribank đến sáng ngày 11/10 vẫn giữ nguyên tỷ giá so với cuối tuần trước.

Cụ thể, tỷ giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra tại Vietcombank ghi nhận ở mức 22.630/22.660/22.860 đồng/USD; tỷ giá tại BIDV là 22.660/22.660/22.860 đồng/USD; tỷ giá tại Agribank là 22.665/22.675/22.860 đồng/USD.

Riêng tại VietinBank, tỷ giá mua vào tăng nhẹ, với tỷ giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản lần lượt là 22.635/22.655 đồng/USD; tuy nhiên tỷ giá bán ra tại ngân hàng này lại giảm so với cuối tuần trước, ghi nhận tại mức 22.855 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên giá mua vào như cuối tuần trước, nhưng tăng nhẹ giá bán ra, cụ thể lần lượt là 22.750/23.815 đồng/USD.

Tỷ giá euro và bảng Anh tại Sở giao dịch có xu hướng tăng, hiện đang ở mức 26.017/27.626 đồng/EUR; tỷ giá bảng Anh là 30.658/32.554 đồng/GBP.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tính chéo đồng Việt Nam đối với một số ngoại tệ để tính thuế nhập khẩu vẫn giữ mức theo chu kỳ từ 7 đến 13/10.

Cụ thể, đồng euro tính tỷ giá là 26.844,75 đồng/USD, đồng yên Nhật là 207,47 đồng/JPY, đồng bảng Anh là 31.520,35 đồng/GBP, đồng đô la Australia là 16.819,66

Tại thị trường quốc tế, đồng bảng Anh trong tại thời điểm sáng ngày 11/10 theo giờ Việt Nam ghi nhận mức 1,364 USD/GBP, tăng 0,22% so với ngày hôm trước và tăng 4,54% so với cách đây 1 năm.

Đồng euro ghi nhận mức giá 1,1574 USD/EUR, tăng 0,06% so với hôm trước và giảm 2,13% so với 1 năm trước; đồng yên Nhật có giá là 112,29 JPY/USD, tăng 0,06% so với hôm qua và tăng 6,33% so với năm ngoái.