Thu nhập hoạt động quý I/2025 tiến sát đỉnh, vì sao lãi PGBank tạm chững?

PGBank giảm lãi dù hoạt động kinh doanh khởi sắc Trong quý I/2025, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 95,9 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 13,4% kế hoạch tạm giao năm nay. Giải trình về kết quả này, lãnh đạo PGBank cho biết, nguyên nhân chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng so với cùng kỳ năm 2024 mặc dù kết quả kinh doanh từ các hoạt động của ngân hàng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước.