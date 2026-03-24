Thuế TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ thực chất đối với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Với cách tiếp cận sát thực tế hơn, cùng sự đồng hành của các đơn vị cung cấp giải pháp số, Thuế TP. Hồ Chí Minh đang chuyển mạnh từ vận động sang hỗ trợ thực chất, lấy người nộp thuế làm trung tâm, nhằm giúp hộ kinh doanh tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Duy trì cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế trên địa bàn năm 2026, với 15 mục tiêu cụ thể.

Theo kế hoạch, trọng tâm triển khai là ra quân đồng loạt theo địa bàn; mở các điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, tuyến phố, trung tâm thương mại; hỗ trợ tại chỗ việc mở sổ kế toán, cài đặt eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hóa đơn điện tử, lập bảng kê hàng tồn kho; đồng thời, tổ chức truyền thông tập trung và phối hợp với ngân hàng, nhà cung cấp giải pháp.

Cán bộ Thuế cơ sở 26 TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh tra cứu thông tin để thực hiện kê khai theo quy định.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch này, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng yêu cầu các đơn vị tổ chức truyền thông theo từng nhóm hộ, ngưỡng doanh thu, ngành nghề và mức độ sẵn sàng số hóa; tập trung làm rõ yêu cầu tối thiểu đối với từng nhóm hộ cũng như lợi ích của việc ghi sổ kế toán, sử dụng tài khoản kinh doanh, eTax Mobile và hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, các tài liệu hướng dẫn, video ngắn, nội dung hỏi - đáp, mẫu minh họa và thông tin truyền thông sẽ được triển khai đồng bộ trên cổng thông tin điện tử và các kênh hỗ trợ chính thức. Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm 100% hộ kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức.

Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức tập huấn theo từng nhóm đối tượng, gồm công chức thuế trực tiếp quản lý; hộ không phải nộp thuế; hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm, từ 1 - 3 tỷ đồng/năm trở lên và từ 3 tỷ đồng/năm trở lên, với các nội dung chuyên sâu về sổ kế toán, bảng kê hàng tồn kho, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng. Đáng chú ý, cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” sẽ tiếp tục được duy trì tại chợ, tuyến phố, bộ phận một cửa và các điểm hỗ trợ lưu động, đồng thời tăng cường trong các kỳ cao điểm.

“Lễ phát động tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể ngành Thuế và tất cả các đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả công tác đồng hành, hỗ trợ, ổn định và nâng cao tính tuân thủ của hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”. Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh

Ngoài ra, ngành Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để đưa ra các giải pháp với mức chi phí phù hợp, hỗ trợ cài đặt tại chỗ đối với phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán; đồng thời hỗ trợ kịp thời các giải pháp về sổ kế toán cho hộ kinh doanh.

Đại diện 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ, ông Đào Mộng Long - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1 cam kết triển khai tháng cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, thực chất, hiệu quả; tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, qua đó giúp người nộp thuế hiểu đúng, thực hiện đúng và nâng cao mức độ tuân thủ.

Theo đó, các Thuế cơ sở sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm hộ kinh doanh, từng quy mô doanh thu và mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số, bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức. Đồng thời, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với ngân hàng, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và chính quyền địa phương để hỗ trợ trực tiếp tại chợ, tuyến phố, trung tâm thương mại; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các yêu cầu về sổ sách kế toán, cài đặt ứng dụng eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định.

Chuyển trạng thái từ “vận động” sang “hỗ trợ, đồng hành”

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín cho biết, hiện nay, phần lớn hộ kinh doanh không còn vướng ở khâu “không biết luật”, bởi chính sách thuế cơ bản đã ổn định và cơ quan thuế thời gian qua đã hỗ trợ khá đồng bộ từ trung ương tới địa phương.

Theo ông Được, khó khăn lớn hơn nằm ở khâu thực hiện, nhất là các vấn đề như lập hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn, sử dụng hóa đơn hay thao tác kê khai thuế điện tử. Cùng với đó, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn tâm lý e ngại bị xử phạt. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ và các nền tảng do cơ quan thuế triển khai, hộ kinh doanh có điều kiện làm quen dần với hệ thống, qua đó hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Đánh giá về đợt cao điểm hỗ trợ mới của ngành thuế, ông Được cho rằng, đây là bước chuyển phù hợp. Nếu như trước đó, giai đoạn "60 ngày đồng hành" chủ yếu mang tính vận động, hỗ trợ người nộp thuế chủ động chuyển đổi khi chính sách chưa thực sự ổn định, thì nay, khi chính sách đã rõ ràng hơn, trọng tâm được chuyển sang nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Theo ông Được, cơ quan thuế cũng đang chuyển trạng thái từ “vận động” sang “hỗ trợ, đồng hành”, lấy người nộp thuế làm trung tâm, thay vì nặng về răn đe hay xử phạt. Cách tiếp cận này giúp xác định rõ hộ kinh doanh đang thiếu, yếu ở đâu để có lộ trình hỗ trợ cụ thể, sát thực tế hơn. Dù vậy, ông Được cũng nhấn mạnh, việc hỗ trợ không đồng nghĩa buông lỏng quản lý. Cơ quan thuế sẽ tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ cương tuân thủ trong cộng đồng hộ kinh doanh.

Về phía đơn vị cung cấp giải pháp, đại diện Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) khẳng định, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng cơ quan thuế trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số, qua đó thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Sự đồng hành này không chỉ dừng ở cam kết, mà được cụ thể hóa bằng giải pháp và chính sách ưu đãi.

Đại diện VNPay cam kết miễn phí hoàn toàn bộ công cụ nộp thuế số trong 3 năm, đến hết năm 2028, gồm phần mềm bán hàng tích hợp kê khai thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số, dịch vụ lưu trữ đám mây trong 10 năm và hợp đồng điện tử. Chương trình áp dụng cho hộ kinh doanh có tài khoản ngân hàng chuyên biệt và sử dụng một trong các giải pháp thanh toán của VNPay.

“Công nghệ chỉ phát huy tối đa giá trị khi đi kèm sự hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, doanh nghiệp đã triển khai đội ngũ nhân sự tại nhiều quận, huyện, sẵn sàng phối hợp với cơ quan thuế cơ sở và các ngân hàng để tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ kinh doanh” - đại diện VNPay chia sẻ.