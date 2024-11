Tổng cục Thuế triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách cuối năm

(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng năm 2024, toàn ngành Thuế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 94,8% so với dự toán pháp lệnh. Dự báo tình hình cuối năm còn nhiều thách thức, Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi toàn ngành phát động phong trào thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 ở mức cao nhất.

Tăng thu ngân sách từ các nguồn thu tiềm năng

Công văn số 5172/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế nêu rõ, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc trong triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, dự báo sẽ tác động, tạo áp lực lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm của ngành Thuế.

Tổng cục Thuế phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế. Ảnh: TL

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo khẩu hiệu thi đua đặt ra từ đầu năm là “Kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả; thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam”.

Phát huy thành tích nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi, Tổng cục Thuế kêu gọi toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm và cả năm 2024 ở mức cao nhất, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Trọng tâm đợt thi đua nước rút của ngành Thuế, đó là bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để tổ chức các giải pháp, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 ở mức cao nhất.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế cần tập trung phân tích, rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp khai thác tăng thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, đề xuất những giải pháp mới, đồng bộ để thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 218/TCT-TCCB ngày 17/1/2024 về phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2024.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đối với công tác thu ngân sách, ngay từ đầu năm 2024, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí và tiền thuế đất, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Chính sách gia hạn, giảm thuế, phí và tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ảnh: TL

Chính sách miễn, giảm thuế đã góp phần rất quan trọng giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi, nhờ đó, lũy kế 10 tháng năm 2024, ngành Thuế thu ngân sách nhà nước đạt 1.408.486 tỷ đồng, bằng 94,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,3% so với cùng kỳ năm 2023, (nếu loại trừ chính sách gia hạn, chính sách tác động làm tăng thu ngân sách thì tăng 12,8% so với cùng kỳ).

Trong đó: có 38/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 88%). Tuy nhiên, vẫn còn 25/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp dưới 88% so với dự toán được giao (trong đó, có 14/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp dưới 80%); có 17/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 88%), 3/20 khoản thu đạt dưới 88%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, trong 10 tháng vừa qua, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao, cùng với các giải pháp trọng tâm và nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân giúp nền kinh tế nước qua vượt qua khó khăn, thách thức.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, 10 tháng năm 2024, cơ quan thuế triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn ước tính là 133.965 tỷ đồng.

Cụ thể, thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 70.816 tỷ đồng, trong đó: gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ước tính số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc diện được gia hạn là khoảng 12.847 tỷ đồng; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn ước tính khoảng 57.969 tỷ đồng.

Đồng thời, triển khai các chính sách miễn, giảm cho doanh nghiệp và người dân tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 63.149 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí và tiền thuê đất từ đầu năm 2024 được triển khai kịp thời đã “ngấm” vào doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, qua đó có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế./.