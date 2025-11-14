Trao quà hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão lũ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

(TBTCO) - Chiều 13/11/2025, Hội Đồng hương Nghệ An, Câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Thành Vinh và Hội Thiện nguyện Bắc - Trung - Nam đã trao quà hỗ trợ cho phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 và số 10 gây ra. Tổng giá trị hỗ trợ là 200.000.000 đồng.

Bà Hoàng Thị Thanh Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thành Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thành - Ủy viên Hội Đồng hương Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP tập đoàn Thành Vinh đại diện nhà tài trợ bày tỏ: “Với tình cảm sâu nặng của người con xa quê đối với quê hương, Hội Đồng hương Nghệ An và những người Nghệ xa quê luôn nhớ về quê hương. Vì vậy, các quà tặng hỗ trợ lần này chứa đựng tình cảm sâu nặng và tấm chân tình của những người con xứ Nghệ xa quê, những nhà hảo tâm đến từ Bắc - Trung - Nam dành cho Nghệ An nói chung, phường Thành Vinh nói riêng. Hy vọng những tấm chăn, những hộp sữa dinh dưỡng và quà tặng bằng tiền mặt sẽ góp phần sưởi ấm tâm hồn, sẻ chia những khó khăn, mất mát của bà con trong cơn bão số 5 và số 10 vừa qua”.

Ủy ban MTTQ phường Thành Vinh tiếp nhận quà ủng hộ

Bà Hoàng Thị Thanh Loan thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Thành Vinh đã bày tỏ lòng tri ân đối với tình cảm, tấm lòng của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội, Câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Công ty CP tập đoàn Thành Vinh và các nhà hảo tâm đến từ Bắc - Trung - Nam.

Bà Loan cho biết, trong 2 cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, phường Thành Vinh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều nơi bị ngập sâu, nhiều cột điện và cây xanh bị gãy đổ, nhiều mái tôn gia đình và hệ thống quảng cáo ngoài trời bị hư hỏng nặng. Với việc phường Thành Vinh vừa thành lập trên cơ sở sáp nhập 8 xã, phường khác vào đơn vị hành chính mới, có dân số 123 nghìn người, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, bất cập. Hiện tại, phường còn 6 hộ nghèo, 53 hộ cận nghèo, và nếu tính theo chuẩn nghèo mới thì số hộ khó khăn sẽ lên tới khoảng 1.000 hộ.

Vì vậy, số quà tặng trị giá 200 triệu đồng lần này là sự sẻ chia, động viên rất lớn đối với nhân dân phường Thành Vinh. Những món quà ý nghĩa này sẽ được trao tận tay những hộ gia đình đặc biệt khó khăn, hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ vào ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 sắp tới và vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Thành đại diện Nhà tài trợ phát biểu

Hoạt động thiện nguyện hướng về vùng bão lũ, nơi có nhiều hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai tại quê hương đã được Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội, Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội và các nhà hảo tâm tích cực triển khai thực hiện từ nhiều năm nay.

Năm 2025, với việc xuất hiện nhiều cơn bão lớn, có sức tàn phá khủng khiếp tại miền Tây xứ Nghệ và các địa phương đồng bằng ven biển thì các tổ chức, cá nhân thuộc Hội đồng hương xứ Nghệ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nhanh chóng có các hoạt động hỗ trợ, đồng hành, sẻ chia. Tấm chân tình của Người Nghệ xa quê sẽ tiếp thêm động lực, động viên bà con nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.