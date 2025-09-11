Từ 15h ngày 11/9, giá xăng giảm từ 39 đồng/lít - 95 đồng/lít

(TBTCO) - Từ 15h00 chiều ngày 11/9, giá các loại xăng tăng, dầu giảm theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.756 đồng/lít, giảm 95 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 644 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.400 đồng/lít, giảm 39 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.643 đồng/lít, tăng 170 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.368 đồng/lít, tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.090 đồng/kg, giảm 286 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng Đôla Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/9/2025 và kỳ điều hành ngày 11/9/2025 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,492 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%); 81,540 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%); 87,644 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,990 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%); 399,768 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,816 USD/tấn, tương đương giảm 2,40%).

Từ 15h ngày 11/9, giá xăng giảm. Ảnh minh họa

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).