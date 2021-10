(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm đồng USD theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 13/10 đã tăng thêm 7 đồng so với ngày hôm trước, ghi nhận ở mức 23.181 đồng/USD.

Như vậy, tỷ giá trung tâm đồng USD so với hôm thứ hai đã tăng 11 đồng và so với cuối tuần trước đã tăng tới 16 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm đồng USD ngày 13/10 tiếp đà tăng mạnh. Ảnh: T.L

Sáng ngày 13/10, tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ mức mua vào như ngày 12/10, nhưng giá bán ra cũng đã được điều chỉnh tăng thêm 11 đồng. Cụ thể, tỷ giá mua vào/bán ra USD là 22.750/23.826 đồng/USD.

Với các đồng tiền khác, tỷ giá tham khảo đồng euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 25.951/27.556 đồng/EUR, đồng yên Nhật là 198/210 đồng/JPY, đồng bảng Anh là 30.570/32.461 đồng/GBP, đồng đô la Australia là 16.503/17.524 đồng/AUD, đồng đô la Canada là 18.039/19.155 đồng/CAD…

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại Vietcombank ghi nhận mức giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra lần lượt là 22.630/22.660/22.860 đồng/USD. Theo đó, giá niêm yết USD tại Vietcombank vẫn chưa được điều chỉnh so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, tỷ giá USD niêm yết tại VietinBank sáng 13/9 đã có điều chỉnh tăng so với hôm 12/19, cụ thể ghi nhận là 22.636/22.656/22.856 đồng/USD.

Tại một số ngân hàng khác, tỷ giá USD do BIDV công bố là 22.655/22.655/22.855, tại Agribank là 22.655/22.755/22.855 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đô la Mỹ so với đồng bảng Anh tại thời điểm sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam) là 1,3611 USD/GBP, tăng 0,19% so với 1 ngày trước đó và tăng 5,21% so với cách đây 1 năm.

Tỷ giá đô la Mỹ so với đồng euro là 1,1553 USD/EUR, tăng 0,23% theo ngày và giảm 1,64% theo năm; tỷ giá đồng yên Nhật so với USD là 113,35 JPY/USD, giảm 0,22% theo ngày và tăng 7,46% theo năm./.