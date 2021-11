Ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả phòng chống dịch Covid-19

PGS.TS Trần Quý Tường cho biết, ứng dụng Sổ Sức khoẻ điện tử do Bộ Y tế chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, là ứng dụng phục vụ công tác khám chữa bệnh, hướng tới mỗi người dân một y bạ điện tử, thay thế y bạ giấy. Vì vậy, Sổ Sức khoẻ điện tử là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Ứng dụng VN-eID do Bộ Công an chủ trì, là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân và các nghiệp vụ quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an. Vì vậy, VN-eID là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh, việc triển khai các ứng dụng nói trên phải bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.