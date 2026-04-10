Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

Ưu đãi thuế định hình dòng vốn đầu tư

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2025 đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý khi bổ sung các ưu đãi rõ rệt đối với hoạt động đầu tư thông qua quỹ. Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ quỹ được miễn thuế khi thời gian nắm giữ vượt 2 năm, trong khi thuế đối với lợi tức từ quỹ được giảm 50% trong một số trường hợp. Các quy định này giúp giảm chi phí đầu tư dài hạn và gia tăng lợi suất thực nhận, qua đó tạo động lực rõ ràng cho việc duy trì danh mục theo hướng bền vững.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố chi phí, chính sách thuế mới còn góp phần hình thành cơ chế khuyến khích hành vi đầu tư dài hạn. Khi lợi ích thuế gắn trực tiếp với thời gian nắm giữ, nhà đầu tư có xu hướng điều chỉnh chiến lược theo hướng giảm tần suất giao dịch ngắn hạn và ưu tiên tích lũy tài sản một cách có hệ thống. Sự khác biệt về hiệu quả giữa hai cách tiếp cận đầu tư ngắn hạn và dài hạn từ đó trở nên rõ nét hơn trong thực tế, đặc biệt khi chi phí giao dịch dài hạn được tối ưu theo thời gian.

Từ góc độ hành vi, những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tác động theo nhiều chiều. Trước hết, việc gắn ưu đãi thuế với thời gian nắm giữ tạo động lực duy trì danh mục lâu hơn, qua đó góp phần giảm áp lực giao dịch ngắn hạn - giao dịch thường chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thị trường. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phụ thuộc tương đối lớn vào tâm lý nhà đầu tư cá nhân và các dao động ngắn hạn, yếu tố này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng lại hành vi theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, ưu đãi thuế cũng góp phần giảm “ma sát” giữa các kênh đầu tư. So với việc tự đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu, đầu tư thông qua quỹ ngày càng trở nên cạnh tranh hơn nhờ sự kết hợp giữa lợi thế thuế, khả năng đa dạng hóa danh mục và quản trị chuyên nghiệp. Khi chi phí đầu tư được tối ưu theo thời gian nắm giữ, sự khác biệt về hiệu quả giữa hai hình thức này có xu hướng dịch chuyển theo hướng có lợi hơn cho các sản phẩm đầu tư tập thể, qua đó làm nổi bật vai trò của quỹ đầu tư trong cấu trúc thị trường.

Quỹ mở - lựa chọn phù hợp cho chiến lược đầu tư dài hạn Những điều chỉnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn thể hiện định hướng khuyến khích đầu tư dài hạn và nâng cao vai trò của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ sự ổn định của thị trường vốn. Tuy nhiên, chính sách chỉ tạo nền tảng ban đầu. Hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc vào việc lựa chọn kênh đầu tư phù hợp, có cấu trúc rõ ràng, minh bạch và cơ chế quản trị rủi ro đầy đủ. Trong bối cảnh đó, quỹ mở là một trong những hình thức đầu tư đáp ứng các tiêu chí này, phù hợp với mục tiêu tích lũy dài hạn của nhà đầu tư.

Đồng thời, chính sách mới có thể thúc đẩy sự dịch chuyển từ đầu tư cá nhân sang đầu tư thông qua các tổ chức chuyên nghiệp. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp, việc tự đưa ra quyết định đầu tư đòi hỏi nguồn lực đáng kể về thời gian, kiến thức và khả năng kiểm soát rủi ro. Khi các sản phẩm quỹ vừa có lợi thế về thuế, vừa đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch và ổn định, xu hướng chuyển dịch này có cơ sở để hình thành rõ nét hơn, phù hợp với quá trình phát triển của thị trường vốn theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sự gia tăng tỷ trọng tài sản được quản lý bởi các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức thường đi kèm với mức độ ổn định cao hơn của thị trường. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên các thị trường phát triển ghi nhận mối tương quan giữa sự mở rộng của các định chế đầu tư dài hạn với việc giảm biến động và hạn chế các dao động mang tính ngắn hạn. Các nhà đầu tư tổ chức thường dựa trên phân tích cơ bản, ít bị chi phối bởi yếu tố tâm lý, từ đó góp phần hình thành cấu trúc giao dịch ổn định hơn và nâng cao chất lượng dòng vốn.

Quỹ đầu tư dẫn dắt dòng vốn dài hạn

Từ góc độ vĩ mô, ưu đãi thuế đối với quỹ đầu tư không chỉ tác động đến từng nhà đầu tư, mà còn góp phần định hình lại cấu trúc thị trường vốn. Hiện nay, nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi mức độ tham gia của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp còn khiêm tốn. Điều này khiến thị trường dễ chịu tác động bởi yếu tố tâm lý và biến động trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng chính sách thuế như một công cụ định hướng dòng vốn theo hướng dài hạn và có tính tổ chức là một bước đi có tính hệ thống.

Khi dòng vốn được dẫn dắt vào các cấu trúc đầu tư có kỷ luật, có quy trình quản trị rủi ro rõ ràng và tầm nhìn dài hạn, thị trường sẽ có điều kiện vận hành ổn định hơn. Đồng thời, sự phát triển của các quỹ đầu tư cũng góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ vốn trong nền kinh tế. Thay vì phụ thuộc vào các quyết định mang tính ngắn hạn, dòng vốn được phân bổ dựa trên phân tích cơ bản và đánh giá toàn diện về triển vọng của doanh nghiệp và tài sản, qua đó hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường.

Với chính sách thuế mới, quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ mở, đang dần trở thành lựa chọn phù hợp với nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh lợi thế về thuế, quỹ mở cho phép đa dạng hóa danh mục, giảm rủi ro tập trung và được quản lý bởi các tổ chức chuyên nghiệp, phù hợp với nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau. Trên thế giới, quỹ mở đã trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính, đóng vai trò kết nối giữa nhà đầu tư và thị trường vốn, đồng thời thu hút dòng vốn dài hạn nhờ tiêu chuẩn minh bạch và quản trị rủi ro ngày càng cao.

Quy mô thị trường quỹ đầu tư toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức lớn, với tổng tài sản quản lý lên tới hàng chục nghìn tỷ USD, trong đó, các thị trường phát triển chiếm tỷ trọng đáng kể. Tại Mỹ, tỷ lệ hộ gia đình tham gia đầu tư thông qua các quỹ ở mức cao, gắn với các chương trình tích lũy dài hạn. Tại châu Âu, các mô hình quỹ tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch và quản trị rủi ro cũng thu hút dòng vốn ổn định trong dài hạn. Thực tế này cho thấy vai trò của quỹ đầu tư trong việc hình thành nền tảng vốn bền vững cho thị trường tài chính.

Sự kết hợp giữa chính sách thuế và sự phát triển của các sản phẩm quỹ đầu tư có thể tạo nền tảng cho dòng vốn dài hạn tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Khi nhà đầu tư có thêm động lực duy trì kỷ luật đầu tư và tiếp cận các kênh chuyên nghiệp, thị trường không chỉ được cải thiện về mức độ ổn định, mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây là yếu tố quan trọng trong tiến trình phát triển thị trường vốn theo hướng bền vững, đồng thời góp phần hỗ trợ mục tiêu huy động nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.