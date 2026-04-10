Thuế - Hải quan

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

Nguyễn Thu Bình - Giám đốc Quản trị rủi ro, Công ty CP Quản lý Quỹ PVI

10:58 | 10/04/2026
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 bổ sung ưu đãi cho đầu tư qua quỹ, gồm miễn thuế chuyển nhượng sau 2 năm và giảm 50% thuế lợi tức. Chính sách này tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn, đồng thời thúc đẩy xu hướng đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.
Ưu đãi thuế định hình dòng vốn đầu tư

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2025 đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý khi bổ sung các ưu đãi rõ rệt đối với hoạt động đầu tư thông qua quỹ. Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ quỹ được miễn thuế khi thời gian nắm giữ vượt 2 năm, trong khi thuế đối với lợi tức từ quỹ được giảm 50% trong một số trường hợp. Các quy định này giúp giảm chi phí đầu tư dài hạn và gia tăng lợi suất thực nhận, qua đó tạo động lực rõ ràng cho việc duy trì danh mục theo hướng bền vững.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố chi phí, chính sách thuế mới còn góp phần hình thành cơ chế khuyến khích hành vi đầu tư dài hạn. Khi lợi ích thuế gắn trực tiếp với thời gian nắm giữ, nhà đầu tư có xu hướng điều chỉnh chiến lược theo hướng giảm tần suất giao dịch ngắn hạn và ưu tiên tích lũy tài sản một cách có hệ thống. Sự khác biệt về hiệu quả giữa hai cách tiếp cận đầu tư ngắn hạn và dài hạn từ đó trở nên rõ nét hơn trong thực tế, đặc biệt khi chi phí giao dịch dài hạn được tối ưu theo thời gian.

Đồ họa: Thu Hương

Từ góc độ hành vi, những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tác động theo nhiều chiều. Trước hết, việc gắn ưu đãi thuế với thời gian nắm giữ tạo động lực duy trì danh mục lâu hơn, qua đó góp phần giảm áp lực giao dịch ngắn hạn - giao dịch thường chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thị trường. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phụ thuộc tương đối lớn vào tâm lý nhà đầu tư cá nhân và các dao động ngắn hạn, yếu tố này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng lại hành vi theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, ưu đãi thuế cũng góp phần giảm “ma sát” giữa các kênh đầu tư. So với việc tự đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu, đầu tư thông qua quỹ ngày càng trở nên cạnh tranh hơn nhờ sự kết hợp giữa lợi thế thuế, khả năng đa dạng hóa danh mục và quản trị chuyên nghiệp. Khi chi phí đầu tư được tối ưu theo thời gian nắm giữ, sự khác biệt về hiệu quả giữa hai hình thức này có xu hướng dịch chuyển theo hướng có lợi hơn cho các sản phẩm đầu tư tập thể, qua đó làm nổi bật vai trò của quỹ đầu tư trong cấu trúc thị trường.

Quỹ mở - lựa chọn phù hợp cho chiến lược đầu tư dài hạn

Những điều chỉnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn thể hiện định hướng khuyến khích đầu tư dài hạn và nâng cao vai trò của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ sự ổn định của thị trường vốn.

Tuy nhiên, chính sách chỉ tạo nền tảng ban đầu. Hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc vào việc lựa chọn kênh đầu tư phù hợp, có cấu trúc rõ ràng, minh bạch và cơ chế quản trị rủi ro đầy đủ. Trong bối cảnh đó, quỹ mở là một trong những hình thức đầu tư đáp ứng các tiêu chí này, phù hợp với mục tiêu tích lũy dài hạn của nhà đầu tư.

Đồng thời, chính sách mới có thể thúc đẩy sự dịch chuyển từ đầu tư cá nhân sang đầu tư thông qua các tổ chức chuyên nghiệp. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp, việc tự đưa ra quyết định đầu tư đòi hỏi nguồn lực đáng kể về thời gian, kiến thức và khả năng kiểm soát rủi ro. Khi các sản phẩm quỹ vừa có lợi thế về thuế, vừa đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch và ổn định, xu hướng chuyển dịch này có cơ sở để hình thành rõ nét hơn, phù hợp với quá trình phát triển của thị trường vốn theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sự gia tăng tỷ trọng tài sản được quản lý bởi các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức thường đi kèm với mức độ ổn định cao hơn của thị trường. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên các thị trường phát triển ghi nhận mối tương quan giữa sự mở rộng của các định chế đầu tư dài hạn với việc giảm biến động và hạn chế các dao động mang tính ngắn hạn. Các nhà đầu tư tổ chức thường dựa trên phân tích cơ bản, ít bị chi phối bởi yếu tố tâm lý, từ đó góp phần hình thành cấu trúc giao dịch ổn định hơn và nâng cao chất lượng dòng vốn.

Quỹ đầu tư dẫn dắt dòng vốn dài hạn

Từ góc độ vĩ mô, ưu đãi thuế đối với quỹ đầu tư không chỉ tác động đến từng nhà đầu tư, mà còn góp phần định hình lại cấu trúc thị trường vốn. Hiện nay, nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi mức độ tham gia của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp còn khiêm tốn. Điều này khiến thị trường dễ chịu tác động bởi yếu tố tâm lý và biến động trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng chính sách thuế như một công cụ định hướng dòng vốn theo hướng dài hạn và có tính tổ chức là một bước đi có tính hệ thống.

Khi dòng vốn được dẫn dắt vào các cấu trúc đầu tư có kỷ luật, có quy trình quản trị rủi ro rõ ràng và tầm nhìn dài hạn, thị trường sẽ có điều kiện vận hành ổn định hơn. Đồng thời, sự phát triển của các quỹ đầu tư cũng góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ vốn trong nền kinh tế. Thay vì phụ thuộc vào các quyết định mang tính ngắn hạn, dòng vốn được phân bổ dựa trên phân tích cơ bản và đánh giá toàn diện về triển vọng của doanh nghiệp và tài sản, qua đó hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường.

Với chính sách thuế mới, quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ mở, đang dần trở thành lựa chọn phù hợp với nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh lợi thế về thuế, quỹ mở cho phép đa dạng hóa danh mục, giảm rủi ro tập trung và được quản lý bởi các tổ chức chuyên nghiệp, phù hợp với nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau. Trên thế giới, quỹ mở đã trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính, đóng vai trò kết nối giữa nhà đầu tư và thị trường vốn, đồng thời thu hút dòng vốn dài hạn nhờ tiêu chuẩn minh bạch và quản trị rủi ro ngày càng cao.

Quy mô thị trường quỹ đầu tư toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức lớn, với tổng tài sản quản lý lên tới hàng chục nghìn tỷ USD, trong đó, các thị trường phát triển chiếm tỷ trọng đáng kể. Tại Mỹ, tỷ lệ hộ gia đình tham gia đầu tư thông qua các quỹ ở mức cao, gắn với các chương trình tích lũy dài hạn. Tại châu Âu, các mô hình quỹ tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch và quản trị rủi ro cũng thu hút dòng vốn ổn định trong dài hạn. Thực tế này cho thấy vai trò của quỹ đầu tư trong việc hình thành nền tảng vốn bền vững cho thị trường tài chính.

Sự kết hợp giữa chính sách thuế và sự phát triển của các sản phẩm quỹ đầu tư có thể tạo nền tảng cho dòng vốn dài hạn tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Khi nhà đầu tư có thêm động lực duy trì kỷ luật đầu tư và tiếp cận các kênh chuyên nghiệp, thị trường không chỉ được cải thiện về mức độ ổn định, mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây là yếu tố quan trọng trong tiến trình phát triển thị trường vốn theo hướng bền vững, đồng thời góp phần hỗ trợ mục tiêu huy động nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Từ khóa:
ưu đãi thuế với quỹ đầu tư Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 thu hút dòng vốn dài hạn Ưu đãi thuế định hình dòng vốn đầu tư đầu tư chuyên nghiệp

Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Nâng cao chất lượng đời sống người dân

Bổ sung thêm khoản thu nhập miễn thuế: Chính sách đã tiệm cận với thực tiễn đời sống

Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

PV GAS nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ, sẵn sàng đáp ứng huy động khí cho phát điện mùa khô

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

(TBTCO) - Xác định hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, để gian lận thuế gây thất thu ngân sách nhà nước mang tính chất rất nghiêm trọng, ngành Thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm này trong đó có việc tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền.
Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026 đạt 670,796 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán pháp lệnh, đạt 39,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.
Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 117.105 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Hành vi sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính bị xử phạt ra sao?

Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm. Hành vi vi phạm này bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?
Hải quan cùng kiến tạo với người dân và doanh nghiệp

(TBTCO) - Gần 250 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, hơn 117.000 tỷ đồng thu ngân sách chỉ trong quý I/2026, là những con số nổi bật cho thấy nỗ lực của ngành Hải quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Kết quả này đến từ việc đồng bộ cải cách, hoàn thiện thể chế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

