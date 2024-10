Vi phạm hàng loạt lỗi, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long bị phạt nặng

(TBTCO) - Quý II/2024, thị trường bất động sản chứng kiến các thương vụ mua bán sáp nhập (M & A) nổi bật như Tập đoàn Kim Oanh hợp tác với NTT Urban Development, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi Co Ltd (Nhật Bản) để phát triển The One World; Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) cũng đã mua lại 25% cổ phần trong dự án Paragon Đại Phước rộng 45,5 ha từ Tập đoàn Nam Long….