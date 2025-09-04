Việt Nam thu 45,37 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 8 tháng

(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8/2025 ước đạt 5,71 tỷ USD, giảm 3% so với tháng 8 năm 2024; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo tại cuộc Họp báo thường kỳ sáng ngày 4/9 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, về tình hình sản xuất kinh doanh,

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,6 tỷ USD, tăng 30,4%; giá trị xuất khẩu muối đạt 7,1 triệu USD, tăng 2 lần.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam với thị phần chiếm 43,1%. 2 thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 23,2% và 14,6%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 3,1% và 1,3%.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 1,2%; châu Mỹ tăng 10,6%; châu Âu tăng 38,7%; châu Phi tăng 2 lần; và châu Đại Dương tăng 2,8%.

Đặc biệt, Hoa Kỳ với thị phần 20,9%, Trung Quốc với thị phần 19%, và Nhật Bản với thị phần 7,1%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Đánh giá kết quả này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cũng khẳng định, ngành Nông nghiệp và Môi trường tự tin về kết quả xuất khẩu trong 8 tháng năm 2025. "Từ nay đến cuối năm 2025, trung bình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cần đạt 5 tỷ USD/tháng thì trong 4 tháng còn lại sẽ đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm 2025 là 65 tỷ USD" - ông Tiến nói./.