Doanh nghiệp

Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026

14:22 | 16/06/2026
(TBTCO) - Ngày 15/6, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội - Buôn Ma Thuột, đồng thời đánh dấu sự trở lại khai thác trên chặng bay Hà Nội - Cam Ranh ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026. Đây là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay nội địa quý III/2026 của hãng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác của hành khách.
aa

Đồng loạt mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế

Ngày 15/6, chuyến bay mang số hiệu VU1213 thực hiện hành trình Hà Nội - Buôn Ma Thuột với 220 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột vào lúc 14h20. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của Vietravel Airlines trên tuyến mới kết nối Thủ đô với thủ phủ của Tây Nguyên.

Trên chuyến bay, hành khách được hãng dành tặng chiếc khăn thổ cẩm - món quà mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, thay cho lời chào mừng đến vùng đất đại ngàn và cũng là lời gửi gắm về hành trình khám phá những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.

Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026
Mỗi chuyến bay là một hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa của hành khách

Cùng ngày, Vietravel Airlines cũng khai thác trở lại hành trình Hà Nội - Cam Ranh với chuyến bay VU1271. 200 hành khách đã được thưởng thức thức uống vị hè thanh mát độc đáo do chính đội ngũ tiếp viên của hãng tự tay pha chế và phục vụ. Lấy cảm hứng từ biển xanh - nắng vàng của điểm đến, món quà nhỏ này góp phần mang đến cảm giác thư giãn, sảng khoái và truyền tải tinh thần nghỉ dưỡng ngay từ hành trình bay đầu tiên. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm gia tăng trải nghiệm và tạo nên những dấu ấn riêng trên từng chặng bay của hãng.

Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026
Vietravel Airlines chính thức đưa vào khai thác đường bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột/Cam Ranh

Song song với việc phủ sóng các tọa độ du lịch tiềm năng trong nước, Vietravel Airlines cũng đang khẳng định tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường quốc tế và năng lực tự chủ vận hành.

Cụ thể, trong tháng 6/2026, hãng đã chính thức mở bán đường bay quốc tế kết nối Tp. Hồ Chí Minh – Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 06/06 và dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 15/08/2026. Đồng thời, hãng cũng triển khai chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội - Lan Châu - Cam Túc, Trung Quốc từ ngày 20/6.

Chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Vietravel Airlines cho biết: Đường bay kết nối Hà Nội - Buôn Ma Thuột sẽ có tần suất 1 chuyến/ngày. Trong khi đó, tuyến Hà Nội - Cam Ranh có tần suất 2 chuyến/ ngày.

“Các đường bay nêu trên đã được chúng tôi nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn khai thác ngay trong giai đoạn cao điểm hè, nhằm cung cấp cho hành khách thêm nhiều sự lựa chọn bay chất lượng với mức chi phí tối ưu” - đại diện Vietravel Airlines nhấn mạnh.

Hiện, Vietravel Airlines cũng đang chủ động tăng tần suất khai thác trên các chặng bay nội địa trọng điểm. Cụ thể, hãng tăng cường phục vụ chặng trục Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh với tần suất lên đến 5 chuyến/ngày. Các đường bay kết nối đến các thành phố du lịch biển và trung tâm kinh tế lớn bao gồm TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Cam Ranh cũng được nâng hiệu suất khai thác lên 2 chuyến/ngày, đảm bảo hành khách luôn có những khung giờ bay linh hoạt và thuận tiện nhất.

Nâng cao năng lực, tăng tốc kế hoạch mở rộng đội bay

Bên cạnh việc mở thêm các đường bay mới, Vietravel Airlines cũng đang đặt trọng tâm vào kế hoạch nâng cao nâng lực khai thác, vận hành và đặc biệt là mở rộng đội bay. Đây cũng là những mục tiêu đang được hãng ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn tới, ngay trong tháng 6, hãng dự kiến sẽ tiếp tục đón thêm tàu bay mới thuộc sở hữu.

Trước đó, Vietravel Airlines đã tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321, tiếp tục bổ sung đội bay trong bối cảnh hãng từng bước nâng cao năng lực vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026
Dự kiến đón tàu bay mới vào cuối tháng 6 để phục vụ giai đoạn cao điểm Hè

Trong ngắn hạn, hãng dự kiến bổ sung thêm 7 tàu bay trong 6 tháng cuối năm. Việc tiếp tục đưa vào khai thác các tàu bay Airbus A321 trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp Vietravel Airlines gia tăng tính chủ động trong vận hành, tối ưu hóa lịch bay và nâng cao hiệu quả khai thác.

Về dài hạn, hãng thuộc hệ sinh thái T&T Group đặt tham vọng chạm mốc 50 tàu bay vào năm 2030. Gần nhất, Vietravel Airlines đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan đến kế hoạch điều chỉnh quy mô Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam. Cụ thể, hãng đề xuất nâng quy mô đội tàu bay lên tối đa 50 chiếc vào năm 2030, bao gồm tàu bay thân hẹp, thân rộng và các chủng loại phù hợp với định hướng khai thác; đồng thời tăng vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển đội tàu.

Vietravel Airlines hiện nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T Group trong quá trình tái cơ cấu và củng cố hoạt động. Sự tham gia của nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp hãng tăng cường nguồn lực tài chính, mở rộng quy mô khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường hàng không.

Với sự kết hợp đồng bộ giữa việc tăng đội tàu bay, mở rộng mạng lưới đường bay cả nội địa và quốc tế, Vietravel Airlines hứa hẹn sẽ mang đến một mùa hè 2026 bùng nổ, tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trên mọi hành trình khám phá của hành khách./.

Hải Băng
Từ khóa:
Vietravel Airlines t&t group vé máy bay Vietravel Airline vé máy bay

Bài liên quan

Từ đô thị đến năng lượng, T&T Group muốn mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk

Từ đô thị đến năng lượng, T&T Group muốn mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk

Giá vé máy bay tăng vọt, nhiều chặng "cháy vé" dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Giá vé máy bay tăng vọt, nhiều chặng "cháy vé" dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Hơn 230 nghìn chuyến bay cất cánh, tỷ lệ chậm chuyến vẫn thách thức ngành hàng không

Hơn 230 nghìn chuyến bay cất cánh, tỷ lệ chậm chuyến vẫn thách thức ngành hàng không

Dành cho bạn

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đọc thêm

Vinachem được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Vinachem được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) lần đầu tiên được Tạp chí Fortune vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500) năm 2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.
Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

(TBTCO) - Vòng quay vốn đang chậm lại khi doanh nghiệp thận trọng với các quyết định đầu tư mới. Trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đứng trước áp lực tăng hiện hữu có thể ảnh hưởng chi phí vốn, bài toán sử dụng vốn hiệu quả trở nên quan trọng hơn.
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV: Mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV: Mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

(TBTCO) - Với nhiều đề xuất mới về tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) được Bộ Tài chính xây dựng theo hướng hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, tạo môi trường phát triển thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.
VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân

VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân

(TBTCO) - Tại buổi làm việc sáng 15/6 với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng chất lượng thực thi chính sách và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, VCCI báo cáo 4 nhóm nội dung trọng tâm về tình hình doanh nghiệp tư nhân, vướng mắc thể chế, góp ý Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi)...
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ "nóng" cuộc đua cạnh tranh thị phần

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ "nóng" cuộc đua cạnh tranh thị phần

(TBTCO) - Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 12.710 tỷ đồng trong quý đầu năm, chiếm gần 52% thị phần; trong đó, DBV vươn lên vị trí thứ 4 và MIC trở lại top 5, cho thấy cuộc đua thị phần ngày càng nóng lên. Chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu và mở rộng thị phần.
Doanh nghiệp đường chủ động xây dựng phương án quản trị rủi ro

Doanh nghiệp đường chủ động xây dựng phương án quản trị rủi ro

(TBTCO) - Chuyên gia cho rằng, giá đường trong nước sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến của thị trường thế giới khi áp lực nguồn cung dồi dào. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đường cần chủ động theo dõi diễn biến giá, xây dựng phương án quản trị rủi ro phù hợp và cân nhắc sử dụng các công cụ phòng vệ giá khi cần thiết.
Vinatex duy trì tăng trưởng giữa áp lực thuế quan toàn cầu

Vinatex duy trì tăng trưởng giữa áp lực thuế quan toàn cầu

(TBTCO) - Trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu tiếp tục đối mặt với những khó khăn từ suy giảm nhu cầu tiêu dùng, biến động địa chính trị và áp lực thuế quan, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với doanh thu đạt gần 9.800 tỷ đồng.
Ngày 15/6 sẽ tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp

Ngày 15/6 sẽ tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp

(TBTCO) - Cục Hải quan thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong chiều 15/6 để thực hiện nâng cấp theo kế hoạch. Trong thời gian này, toàn bộ giao dịch truyền, nhận dữ liệu điện tử đối với Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu VK/KV và AK kết nối tới hệ thống EODES của Hàn Quốc sẽ tạm thời gián đoạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh