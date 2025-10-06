(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-CDT giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xuất cấp: 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 1.500 chiếc phao áo cứu sinh; 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; 6 bộ máy phát điện các loại (2 bộ loại 30KVA, 2 bộ loại 50KVA và 2 bộ loại 150KVA); 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X xuất cấp 1.000 chiếc phao áo cứu sinh.

Ảnh: Đức Minh

Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực trên giao vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Thời gian hoàn thành đến hết ngày 15/10/2025.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc giao, nhận hàng dự trữ quốc gia để tỉnh có quyết định tiếp nhận số lượng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xuất cấp tại Quyết định số 3363/QĐ-BTC ngày 3/10/2025, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.