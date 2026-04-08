AFCDM 3 năm 2026: Chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và khu vực

Trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN 3, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN 3 (AFCDM 3) đã diễn ra vào ngày 8/4/2026 theo hình thức trực tuyến dưới sự đồng chủ trì của Philippines và Nhật Bản. Đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị tại điểm cầu Việt Nam.

Bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực

Tại Phiên thảo luận Rà soát kinh tế và Đối thoại chính sách (ERPD), đại diện các tổ chức quốc tế (IMF, AMRO, ADB) nhận định kinh tế toàn cầu và khu vực tiếp tục đối mặt với những thách thức đan xen. Trong ngắn hạn, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn duy trì sự ổn định, tuy nhiên triển vọng trung hạn có xu hướng suy giảm.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đoàn đại biểu của Bộ Tài chính Việt Nam tham dự tại điểm cầu Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh một số yếu tố tích cực hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư công nghệ (AI và Digitalisation), các rủi ro địa chính trị, biến động giá dầu từ việc gián đoạn nguồn cung và sự thay đổi chính sách của một số nền kinh tế lớn đang gia tăng áp lực lạm phát và đe dọa sự phát triển ổn định toàn cầu và khu vực.

IMF nhận định khả năng rủi ro nghiêng về tiêu cực, khuyến nghị các nước trong ngắn hạn cần duy trì thận trọng tài khóa để đảm bảo bền vững nợ công, đồng thời áp dụng chính sách tỷ giá linh hoạt để giảm tác động của các cú sốc tiền tệ, trong trung và dài hạn cần tiếp tục các nỗ lực cải cách cơ cấu, chuyển đổi số, tận dụng làn sóng AI, tăng cường ổn định hệ thống ngân hàng đi đôi với việc phát triển thị trường trái phiếu nội địa.

Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ các nhận định và đánh giá của các tổ chức quốc tế về tình hình kinh tế toàn cầu và khu vực.

Theo Thứ trưởng, những diễn biến bất ổn gần đây, đặc biệt là cú sốc giá dầu do sự gián đoạn nguồn cung, cho thấy kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều điểm yếu và dễ bị tác động từ những yếu tố địa chính trị, đặc biệt là các nền kinh tế nhỏ và phụ thuộc vào nguồn cung xăng dầu từ bên ngoài. Bên cạnh đó, sự bất ổn trong chính sách của một số nền kinh tế lớn cũng ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của kinh tế khu vực.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với những thách thức, chúng ta cần tăng cường các nỗ lực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương hoan nghênh những nỗ lực kịp thời của ADB đã công bố các gói hỗ trợ chính sách nhằm giúp các nước thành viên giảm thiểu tác động từ xung đột ở Trung Đông.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các tổ chức quốc tế như IMF, WB, ADB tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên, đặc biệt trong việc cung cấp các nghiên cứu, tư vấn chính sách kịp thời để các nước có thể tham khảo trong xây dựng chính sách phản ứng nhanh với các tác động bên ngoài.

Bên cạnh đó, mỗi nền kinh tế thành viên trong khu vực cần nỗ lực duy trì không gian chính sách để ứng phó với các thách thức bất ngờ có thể xảy ra trong bối cảnh phức tạp như hiện nay.

Chia sẻ kết quả kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, năm 2025, Việt Nam đạt mức tăng trưởng trên 8%, lạm phát ở mức 3,3%. Trong quý I/2026, động lực tăng trưởng tiếp tục được duy trì với GDP tăng 7,83% và tổng vốn FDI cam kết tăng 42,9% so với cùng kỳ. Việt Nam khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, phối hợp đồng bộ, linh hoạt giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Tập trung rà soát các sáng kiến hợp tác tài chính khu vực

Trong khuôn khổ hội nghị AFCDM 3 năm 2026, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc cũng đã trao đổi, cho ý kiến về: hoạt động của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN 3 (AMRO); Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM); Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á (ABMI); Sáng kiến Tài chính Rủi ro Thiên tai (DRFI)…

Về hoạt động của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN 3 (AMRO), Hội nghị đã rà soát các vấn đề quản trị và xem xét đề xuất đối với Kế hoạch nhân sự và ngân sách năm 2027. Các Thứ trưởng và Phó Thống đốc đề nghị AMRO nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong bối cảnh chi phí gia tăng; đồng thời tăng cường vai trò giám sát vĩ mô và tư vấn chính sách cho các nước thành viên để ứng phó hiệu quả với các biến động khó lường từ bên ngoài.

Các Thứ trưởng và Phó Thống đốc sẽ rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến quan trọng của ASEAN 3 và các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Ảnh: Đức Minh

Đối với Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM), các Thứ trưởng và Phó Thống đốc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thể chế hóa Công cụ tài trợ nhanh (RFF) để có thể hỗ trợ hiệu quả các nước thành viên khi gặp khó khăn. Hội nghị cũng xem xét các vấn đề liên quan đến vận hành CMIM, như việc lựa chọn lãi suất tham chiếu, thông qua kế hoạch chạy thử CMIM lần thứ 17. Định hướng tương lai của CMIM trong Mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu (GFSN) và các cấu trúc tài trợ mới cũng được xem xét nhằm nâng cao tính sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho khu vực.

Liên quan đến Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á (ABMI), Hội nghị ghi nhận kết quả từ Báo cáo đánh giá Lộ trình ABMI 2023-2026 và thảo luận Lộ trình 2027-2030, trong đó xem xét việc mở rộng phạm vi và đổi tên thành Sáng kiến Thị trường Tài chính và Trái phiếu Châu Á (ABFMI). Việt Nam chia sẻ đồng thuận với các nước thành viên ASEAN 3 trong việc ủng hộ ABMI mở rộng từng bước, có chọn lọc và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng quốc gia thành viên.

Về Sáng kiến Tài chính Rủi ro Thiên tai (DRFI), Hội nghị đã thống nhất thông qua Lộ trình DRFI giai đoạn 2026-2028 và định hướng thiết lập Quỹ Tín thác đa biên (MDTF) như một công cụ tài chính hỗ trợ các hoạt động của sáng kiến trong tương lai. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) cho Ban Thư ký DRFI mới, nhất trí chuyển giao vai trò Ban Thư ký từ SEADRIF sang Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) kể từ tháng 7/2026 nhằm tận dụng tối đa năng lực chuyên môn và huy động nguồn lực.