(TBTCO) - Trong thời gian qua, một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới có xu hướng giảm điểm so với đồng USD, trong đó có đồng Yên. Nguyên nhân chính là do sự khác biệt trong điều hành chính sách của Nhật Bản so với các nước lớn, đặc biệt là Mỹ.