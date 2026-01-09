Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 92/2025 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, tại Điều 1 của Thông tư số 92/2025 quy định ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT).

Cụ thể, quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Việc kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thiết bị đo khí thải phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư 50/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định pháp luật về đo lường và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật...

Điều 2 nêu rõ thông tư có hiệu lực từ ngày 30/6/2026.

Điều 3 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm soát khí thải xe máy để bảo vệ không khí. Ảnh TL

Cũng tại họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, thời gian gần đây, mức độ ô nhiễm không khí của nhiều thành phố, đặc biệt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh rất lớn, thậm chí nghiêm trọng, đáng chú ý là ô nhiễm bụi mịn (PM 2.5).

Trong 9 tháng năm 2025, chất lượng không khí duy trì được mức tốt, song, từ tháng 10 đến 12/2025, ô nhiễm không khí gia tăng theo quy luật, trong đó, có ngày ở mức ô nhiễm rất nghiêm trọng. Qua theo dõi, quy luật ô nhiễm trong ngày có sự thay đổi. Ô nhiễm diễn ra mạnh nhất vào ban đêm và sáng sớm do nghịch nhiệt, cùng với đó, tăng cao tại các thời điểm từ 9 đến 11h, từ 15 đến 17h - đây là giờ hoạt động sản xuất và giao thông đi lại lớn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ nguyên nhân khách quan là hình thái thời tiết vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025 bất động hơn trung bình nhiều năm, sương mù, nghịch nhiệt kéo dài. Về chủ quan, nguồn phát thải từ hoạt động giao thông, mật độ giao thông tham gia vào dịp cuối năm tăng cao; nhiều công trình xây dựng, mở đường... vào cuối năm chưa có che chắn. Bên cạnh đó, hiện tượng đốt phế, phụ phẩm, chất thải làng nghề, chất thải công nghiệp cũng tăng cao.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh giải pháp trước mắt cho tình trạng ô nhiễm không khí là yêu cầu các địa phương kiểm tra, thực hiện quy định về kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải. Đồng thời, các địa phương thiết lập cơ chế giám sát và gửi báo cáo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường mạng lưới quan trắc để có cơ sở xử lý.

Về giải pháp lâu dài, cần tăng cường việc rửa đường, kiểm soát 100% công trình xây dựng, nghiêm cấm đốt hở, khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày ô nhiễm cao điểm./.