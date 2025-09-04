Bảo hiểm VietinBank – VBI hoàn thành tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng

Theo đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, việc tăng vốn điều lệ lần này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm củng cố uy tín, vị thế và năng lực tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh kinh tế mới.

Bảo hiểm VietinBank – VBI hiện là một trong 7 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong 5 năm qua, đối mặt những khó khăn và thách thức của thị trường, VBI vẫn không ngừng phát triển lớn mạnh, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

Qua 6 tháng đầu năm 2025, VBI ghi nhận doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ. Công ty cũng đạt được nhiều dấu ấn thương hiệu quan trọng: Top 3 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025 do Vietnam Report công bố; Doanh nghiệp bảo hiểm có sáng kiến bảo hiểm số xuất sắc tại Insurance Asia Awards 2025 – hệ thống giải thưởng uy tín nhất ngành bảo hiểm khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank – VBI nhận vinh danh tại Lễ Công bố Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam 2025

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng doanh thu, thị phần, quy mô mạng lưới, Bảo hiểm VietinBank – VBI cũng đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Công ty đã xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số trên nhiều nền tảng để giúp khách hàng dễ dàng thực hiện yêu cầu khai báo bồi thường trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, một cách nhanh chóng, thuận tiện. Dịch vụ hiện đã được áp dụng ở tất cả các sản phẩm bảo hiểm trọng điểm của VBI như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản…

Việc sở hữu cơ sở công nghệ tiên tiến, hiện đại cũng giúp VBI phát triển mạng lưới phân phối trực tuyến ngày càng phong phú, về cả số lượng đối tác, kênh và nền tảng.

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank – VBI chia sẻ, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ để tạo ra các tính năng, trải nghiệm tiện ích cho người dùng mà còn giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm được đa dạng và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng. Từ đó, đóng góp nhiều giá trị thiết thực, trở thành tấm lá chắn vững chắc của các cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trước những rủi ro./.