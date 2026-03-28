Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán

Thu Hương

Thu Hương

12:09 | 28/03/2026
(TBTCO) - Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, sau giai đoạn tăng trưởng tương đối ổn định, những xung lực mới xuất hiện trong tháng 3/2026 đang buộc nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược theo hướng thận trọng hơn, trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng và khó lường.
Theo phân tích của Chứng khoán BIDV (BSC), thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn nhiều thách thức khi chịu tác động đồng thời từ các yếu tố địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu. Sau giai đoạn tăng trưởng tương đối ổn định, những xung lực mới xuất hiện trong tháng 3/2026 đang buộc nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược theo hướng thận trọng hơn, trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng và khó lường.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là các rủi ro địa chính trị đang dần tái định hình mặt bằng chi phí toàn cầu. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông, cùng với việc Hoa Kỳ triển khai các chính sách thuế quan mới, đang tạo áp lực lên chuỗi cung ứng và giá năng lượng thế giới. Theo các chuyên gia, những diễn biến này không còn mang tính ngắn hạn mà có thể thiết lập một “trạng thái bình thường mới” đối với lạm phát và tỷ giá. Điều này đặt ra yêu cầu đối với chính sách tiền tệ trong nước phải linh hoạt hơn nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán
Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách tài khóa ngày càng trở nên rõ nét. Khi các động lực từ bên ngoài gặp khó khăn, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cùng với các chính sách hỗ trợ về thuế và phí, đang tạo dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế. Việc tận dụng hiệu quả các nguồn lực nội tại được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước các cú sốc từ thị trường quốc tế, đồng thời giữ ổn định các cân đối lớn.

Ở góc độ dài hạn, lộ trình nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn FTSE vẫn đang được duy trì đúng kế hoạch, với thời điểm dự kiến vào cuối năm 2026. Dù tâm lý thị trường trong ngắn hạn có thể chịu ảnh hưởng bởi trạng thái “phòng vệ rủi ro”, tiến trình nâng hạng được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng, không chỉ về dòng vốn, mà còn thúc đẩy cải thiện chất lượng thị trường, từ minh bạch thông tin đến thanh khoản và chuẩn mực quản trị.

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và rủi ro địa chính trị gia tăng, BSC đã điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn đối với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026. Cụ thể, VN-Index mục tiêu được hạ từ 1.954 điểm, xuống còn 1.750 điểm, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng đã được điều chỉnh lại trong bối cảnh rủi ro gia tăng. Đồng thời, định giá thị trường cũng được điều chỉnh về mức hợp lý hơn khi P/E forward giảm từ vùng 15,5 - 16 lần xuống khoảng 13 - 13,5 lần, tiệm cận mức trung bình 5 năm.

Diễn biến này đi kèm với sự dịch chuyển của dòng tiền sang các nhóm ngành có định giá hấp dẫn hơn như ngân hàng và dầu khí, trong khi mức độ “hưng phấn” trước đó ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã phần nào được tiết giảm. Cùng với đó, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết cũng được điều chỉnh giảm, với mức dự kiến khoảng 11 - 12%, thấp hơn so với kỳ vọng trước đó do áp lực chi phí đầu vào gia tăng.

Thanh khoản thị trường theo đó cũng được điều chỉnh giảm nhẹ, với giá trị giao dịch bình quân ước khoảng 0,96 tỷ USD/phiên, so với mức 1,06 tỷ USD/phiên trong dự báo trước. Điều này phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn và thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ rõ ràng trong ngắn hạn.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng, các nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường không chỉ phản ánh rủi ro, mà còn góp phần sàng lọc và phân hóa cơ hội trên thị trường. Trong bối cảnh nhiều biến số khó lường, diễn biến thị trường được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động đan xen từ các yếu tố vĩ mô và dòng tiền, qua đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng thích ứng của nhà đầu tư./.

Thu Hương
bsc vn-index rủi ro vĩ mô địa chính trị xung đột tại trung đông thị trường chứng khoán lợi nhuận doanh nghiệp định giá thị trường

