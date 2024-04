Chính sách tài khóa hỗ trợ kinh tế phục hồi, nợ công giảm ngoạn mục

GS.TS ANDREAS STOFFERS - GIÁM ĐỐC QUỐC GIA VIỆN FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION FOR FREEDOM (FNF) TẠI VIỆT NAM: Điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ táo bạo, thành công Năm 2023, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức trước tình hình quốc tế vô cùng phức tạp. Các chính sách tài khóa, tiền tệ của Chính phủ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc khắc phục khó khăn kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh các khía cạnh sau: Chính sách hỗ trợ kinh tế trong nước của Chính phủ là nhân tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Nhiều chính sách tài khóa, tiền tệ đã được thực thi nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Chính sách tiền tệ nới lỏng linh hoạt (lãi suất thấp, mở rộng cung tiền...) cộng với nới lỏng tài khóa (tổng miễn thuế, phí, gia hạn, giảm ước tính khoảng 200.000 tỷ đồng vào năm 2023) đã phát huy tác dụng trong hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát ở Việt Nam vào năm 2023. Chính sách tài khóa và tiền tệ của Việt Nam đã khá thành công và cũng là sự táo bạo của Chính phủ Việt Nam trong việc đi ngược lại xu hướng thắt chặt của thế giới để kiên trì mục tiêu tăng trưởng. Tôi kỳ vọng rằng, việc thực hiện các biện pháp mới - vốn luôn mất thời gian để phát huy tác dụng - đang giúp kích thích nhu cầu kinh tế và thị trường bất động sản. Trong mọi trường hợp, nó sẽ có tác động tâm lý tích cực trên thị trường, hỗ trợ tăng trưởng. TS. DORSATI MADANI - CHUYÊN GIA KINH TẾ CAO CẤP CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM: Chính sách tài khóa đúng hướng, linh hoạt Việc điều hành chính sách tài khóa của Chính phủ trong thời gian qua là đúng hướng. Các cơ quan chức năng đã có nỗ lực rõ ràng để hỗ trợ nền kinh tế, thông qua việc thực hiện Kế hoạch phục hồi kinh tế 2022 - 2023. Chính phủ đã đưa ra một số biện pháp giảm thuế (bao gồm: giảm 2% thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ tổng cầu, giảm thuế bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp và một số khoản gia hạn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp). Trong năm 2023, Chính phủ đã tăng ngân sách đầu tư theo kế hoạch thêm 20% so với năm 2022 (tương đương khoảng 1,6% GDP) để hỗ trợ nền kinh tế. Việc Việt Nam áp dụng chính sách tài khóa linh hoạt, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm chính là áp dụng khuôn khổ chính sách tài khóa nghịch chu kỳ. Chính sách này nhằm đáp ứng những diễn biến của nền kinh tế và góp phần giảm thiểu tác động của các cú sốc kinh tế, ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Khi nền kinh tế đang gặp cú sốc tiêu cực như đại dịch Covid-19, việc áp dụng các biện pháp như giảm thuế cho hộ gia đình hoặc doanh nghiệp, tăng đầu tư công và mở rộng chính sách bảo trợ xã hội hiệu quả và có mục tiêu tốt giúp hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng, qua đó hỗ trợ tổng cầu.