Chứng khoán Việt chờ “tín hiệu vàng” từ FTSE Russell

(TBTCO) - Thông tin về kỳ rà soát nâng hạng từ FTSE Russell đang tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kỳ vọng đổi vị thế và thu hút dòng vốn ngoại đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Chứng khoán Việt trước "giờ G"

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt, khi khả năng được FTSE Russell nâng hạng từ nhóm thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trong và ngoài nước. Theo ông Trần Khánh – Giám đốc Vùng Kinh doanh Hà Nội, Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán HSC, đây có thể là một dấu mốc đáng nhớ, bởi quá trình cải cách hạ tầng, cơ chế và chính sách của Việt Nam trong nhiều năm qua đã đạt được những bước tiến rõ rệt, hướng đến mục tiêu hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.

“Thông tin liên quan đến kỳ rà soát nâng hạng của FTSE Russell công bố trong tháng 10 này, đang tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trên thị trường. Dù kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng việc Việt Nam tiếp tục duy trì trong danh sách theo dõi nâng hạng cho thấy các nỗ lực cải cách đang đi đúng hướng, đặc biệt trong việc hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện cơ chế thanh toán – giao dịch và minh bạch hóa hoạt động thị trường” - ông Khánh cho hay.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng, để tận dụng tối đa cơ hội nâng hạng, Việt Nam cần tiếp tục duy trì đà cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Theo ông Đào Hoàng Tùng – Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư, Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán HSC, trong trường hợp Việt Nam được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình hội nhập sâu hơn. Muốn tiến xa hơn, Việt Nam cần bảo đảm sự ổn định và minh bạch của môi trường đầu tư, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán HSC, các tiêu chí về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và phát triển sản phẩm giao dịch mới sẽ đóng vai trò then chốt trong việc củng cố niềm tin từ nhà đầu tư quốc tế.

Song song với kỳ vọng nâng hạng, nền tảng vĩ mô trong năm 2025 tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho thị trường chứng khoán. Ông Tùng chỉ ra rằng, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, kiểm soát lạm phát và điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tài khóa – tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước định hướng hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phục hồi và mở rộng đầu tư. Cùng với đó, các giải pháp tháo gỡ cho thị trường bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế.

Đòn bẩy kép cho thị trường

Dưới góc nhìn ông Trần Khánh, sự kết hợp giữa nền tảng chính sách vĩ mô ổn định và kỳ vọng nâng hạng thị trường đang tạo nên “đòn bẩy kép”, giúp củng cố niềm tin nhà đầu tư và thu hút dòng vốn mới.

“Việc cải cách hạ tầng giao dịch và cơ chế vận hành – đặc biệt sau khi hệ thống KRX chính thức đưa vào sử dụng là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, mở đường cho việc phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại” - ông Khánh bổ sung.

Ảnh minh hoạ.

Nhìn lại gần hai thập kỷ qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều chu kỳ tăng trưởng, phản ánh rõ tiến trình đổi mới và hội nhập của nền kinh tế. Từ làn sóng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và việc gia nhập WTO, đến sự bùng nổ của nhà đầu tư cá nhân trong những năm gần đây, mỗi giai đoạn đều ghi dấu bằng sự mở rộng quy mô, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng thị trường.

Ông Tùng cho rằng, sự phát triển của thị trường không chỉ được đo bằng quy mô vốn hóa hay số lượng nhà đầu tư, mà còn thể hiện qua sự trưởng thành về nhận thức, minh bạch trong thông tin và khả năng thích ứng với biến động toàn cầu. Bên cạnh đó, cơ cấu nhà đầu tư cũng đang có sự chuyển dịch tích cực.

Nhà đầu tư cá nhân vẫn đóng vai trò chủ đạo về thanh khoản, nhưng sự tham gia ngày càng mạnh của các tổ chức trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đang góp phần tạo thế cân bằng hơn cho thị trường. Việc mở rộng của các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, cùng xu hướng đẩy mạnh đầu tư gián tiếp qua các sản phẩm tài chính mới, đang từng bước hình thành nền tảng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo giới phân tích, nếu việc nâng hạng được hiện thực hóa trong thời gian tới, điều này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn tạo tác động thực chất đến khả năng huy động vốn, nâng cao uy tín quốc gia và cải thiện tính minh bạch của thị trường. Đặc biệt, dòng vốn nước ngoài – nhất là từ các quỹ đầu tư theo chỉ số sẽ có thêm lý do để gia nhập thị trường Việt Nam, từ đó thúc đẩy tăng trưởng ổn định và bền vững trong trung và dài hạn.

Từ làn sóng cổ phần hóa những năm 2000 đến kỷ nguyên cải cách hạ tầng và hội nhập hiện nay, hành trình gần hai thập kỷ của thị trường chứng khoán Việt Nam là minh chứng sống động cho quá trình trưởng thành của nền kinh tế. Nếu cột mốc nâng hạng được xác lập trong thời gian tới, đó sẽ không chỉ là một tín hiệu kỹ thuật, mà còn là sự khẳng định cho năng lực cải cách, sức hấp dẫn và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu./.