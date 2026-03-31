Chuẩn hóa đặc điểm kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá

Tấn Minh

21:53 | 31/03/2026
(TBTCO) - Ngày 30/3/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2026/TT-BTC quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá.
Thông tư gồm 3 điều và 1 phụ lục kèm theo, trong đó phụ lục quy định chi tiết đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết và đặc điểm cơ bản) của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà nước định giá.

Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, các dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Thông tư bao gồm: Quản lý thành viên; đăng ký niêm yết; quản lý niêm yết; giao dịch; kết nối trực tuyến; sử dụng thiết bị đầu cuối; đấu giá, dựng sổ; đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; đấu thầu mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh; quản lý thành viên chứng khoán phái sinh; giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và công ty con, các dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Thông tư bao gồm: Quản lý thành viên lưu ký; đăng ký chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán một phần hoặc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký; lưu ký chứng khoán; chuyển khoản chứng khoán; thực hiện quyền; xử lý lỗi sau giao dịch; chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống tại VSDC; thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại tín phiếu kho bạc; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC; phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư; đăng ký thành viên bù trừ; quản lý thành viên bù trừ; bù trừ; đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; quản lý thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; bù trừ chứng khoán phái sinh; quản lý tài sản ký quỹ; sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh.

Các dịch vụ nêu trên có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận hành của thị trường chứng khoán, phạm vi ảnh hưởng rộng đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Việc quy định cụ thể đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ này sẽ góp phần bảo đảm thông tin về dịch vụ được cụ thể, rõ ràng, phục vụ công tác định giá nhà nước minh bạch, hiệu quả.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2026./.

Hòa Phát hướng tới doanh thu 210.000 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Trên nền tảng kết quả năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng cho năm 2026.
Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 23/3 - 27/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4 đợt phát hành với tổng giá trị 15.340 tỷ đồng.
Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 1/6/2026.
Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

VPBank và MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao năm 2026, lần lượt 34% và 30% sau khi nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, hai ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng quy mô và hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng được chuyển giao.
Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
Gỡ "điểm nghẽn" nhân lực ESG để khơi thông dòng vốn bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng được đẩy mạnh triển khai, bài toán nhân lực đang nổi lên như một trong những “điểm nghẽn” lớn đối với doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
Giảm thuế thu nhập cá nhân từ lợi tức đầu tư - thêm cú hích chính sách cho ngành quỹ

(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
