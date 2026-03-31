Chuẩn hóa đặc điểm kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá

Thông tư gồm 3 điều và 1 phụ lục kèm theo, trong đó phụ lục quy định chi tiết đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết và đặc điểm cơ bản) của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà nước định giá.

Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, các dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Thông tư bao gồm: Quản lý thành viên; đăng ký niêm yết; quản lý niêm yết; giao dịch; kết nối trực tuyến; sử dụng thiết bị đầu cuối; đấu giá, dựng sổ; đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; đấu thầu mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh; quản lý thành viên chứng khoán phái sinh; giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và công ty con, các dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Thông tư bao gồm: Quản lý thành viên lưu ký; đăng ký chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán một phần hoặc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký; lưu ký chứng khoán; chuyển khoản chứng khoán; thực hiện quyền; xử lý lỗi sau giao dịch; chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống tại VSDC; thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại tín phiếu kho bạc; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC; phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư; đăng ký thành viên bù trừ; quản lý thành viên bù trừ; bù trừ; đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; quản lý thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; bù trừ chứng khoán phái sinh; quản lý tài sản ký quỹ; sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh.

Các dịch vụ nêu trên có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận hành của thị trường chứng khoán, phạm vi ảnh hưởng rộng đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Việc quy định cụ thể đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ này sẽ góp phần bảo đảm thông tin về dịch vụ được cụ thể, rõ ràng, phục vụ công tác định giá nhà nước minh bạch, hiệu quả.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2026./.