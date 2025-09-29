Chứng khoán UP dự kiến huy động 320 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán UP chuẩn bị trình cổ đông phương án chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu để huy động khoảng 320 tỷ đồng, qua đó tăng gấp đôi vốn điều lệ.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán UP (UPSC) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 21/10/2025 tại Hà Nội. Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra thảo luận là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng gấp đôi vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, UPSC dự kiến phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông nắm giữ một cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một lần và người nhận quyền không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Chứng khoán UP.

Các cổ phiếu phát hành bổ sung sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian triển khai dự kiến trong năm 2025 sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính mang lại cho công ty khoảng 320,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được sẽ sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường năng lực cho vay ký quỹ và bảo lãnh phát hành. Nếu kế hoạch được thực hiện trọn vẹn, vốn điều lệ của UPSC sẽ tăng gấp đôi, từ 323,7 tỷ đồng (sau chia cổ tức) lên 644,3 tỷ đồng.

Ngoài phương án tăng vốn, Hội đồng quản trị (HĐQT) UPSC cũng trình cổ đông nội dung điều chỉnh kế hoạch huy động vốn bằng trái phiếu. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại điều kiện thị trường và nhu cầu vốn, HĐQT đề xuất hủy phương án cũ và thay thế bằng kế hoạch phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Theo tài liệu, UPSC dự kiến phát hành tối đa 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp phát hành.

Về lãi suất và kỳ hạn, HĐQT sẽ được ủy quyền quyết định tùy theo tình hình thị trường. Nguồn vốn 300 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 50% cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, 50% phục vụ cho vay ký quỹ.

Song song với các kế hoạch huy động vốn, UPSC cũng thông báo ngày 1/10/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024. Tỷ lệ thực hiện là 25:2, tức cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.