(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố sáng 6/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước do dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập, giá thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng.

So với tháng 12/2024, CPI tháng 9/2025 tăng 2,61% và tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý III/2025 tăng 3,27% so với quý III/2024. Bình quân 9 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

Trong mức tăng 0,42% của CPI tháng 9 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.

Dẫn đầu đà tăng là nhóm giáo dục với mức tăng 2,22%, trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng 2,43% do một số trường đại học, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương điều chỉnh tăng mức học phí năm học 2025-2026, các trường công lập được miễn, giảm và hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, giá các mặt hàng văn phòng phẩm tăng như: Bút viết các loại tăng 0,88%; sản phẩm từ giấy tăng 0,81%; sách giáo khoa tăng 0,40%; văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng 0,49%.

CPI tháng 9/2025 tăng 0,42%. Ảnh minh họa

Các nhóm hàng hóa khác gồm: Nhóm giao thông tăng 0,58%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,41%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,41%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,22%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,10%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,07%; nhóm bưu chính, viễn thông tăng 0,04%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng nhẹ 0,03%.

Đáng chú ý, chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,13%.

CPI bình quân quý III/2025 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 12,69%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,98%; giáo dục tăng 3,13%; hàng hóa và dịch khác tăng 2,93%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,52%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,28%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,78%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,71%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,42%; bưu chính, viễn thông giảm 0,53%; giao thông giảm 1,42%;

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,20% so với tháng trước và tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.