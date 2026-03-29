Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

Đức Minh

11:15 | 29/03/2026
(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), Cục Dự trữ Nhà nước đã phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”, từ ngày 26/3 đến 31/5/2026.
Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là công chức, người lao động công tác trong ngành Dự trữ Nhà nước; công chức, người lao động làm công tác dự trữ quốc gia tại các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; các báo, tạp chí của Bộ Tài chính; các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”. Ảnh TL minh họa

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật của ngành Dự trữ Nhà nước trong 70 năm xây dựng và phát triển; Khắc họa các dấu ấn lịch sử, làm rõ và nêu bật được những đóng góp của ngành Dự trữ Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nhắc nhớ về những bài học kinh nghiệm đã làm nên giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành Dự trữ Nhà nướcqua chặng đường dài 70 năm xây dựng và trưởng thành; Phản ánh, giới thiệu các gương sáng, điển hình tiến tiến trong toàn ngành DTNN suốt 70 năm qua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Dự trữ Nhà nước.

Cùng với các nội dung trên, các tác phẩm phản ánh cảm nhận, đánh giá của cơ quan, tổ chức, người dân đối với những đóng góp của ngành Dự trữ Nhà nước cho xã hội; Phân tích, đánh giá, gợi mở những vấn đề cốt lõi trong xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước giai đoạn hiện tại và tương lai; Đề xuất những giải pháp thiết thực để ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là các đề xuất thực hiện có hiệu quả đối với những điểm mới, những mục tiêu dự trữ quốc gia mới được quy định tại Luật DTQG số 145/2025/QH15.

Tác phẩm dự thi là bài viết tối đa không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt. Nếu là bài viết đã đăng trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng cần ghi rõ thời gian đăng tải tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và có giá trị thông tin. Không vi phạm về bản quyền tác giả, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác.

Tác phẩm có ảnh hưởng tích cực đối với đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi khác. Tác phẩm dự thi có thể đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; ngôn ngữ sử dụng trong tác phẩm trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tác phẩm dự thi gửi về phải ghi rõ tên tác giả/nhóm tác giả/đơn vị/cơ quan/tổ chức, địa chỉ liên hệ (địa chỉ, email, số điện thoại, đơn vị công tác). Một tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, nhưng phải thống nhất họ tên, hoặc bút danh (nếu có).

Đối với các tác phẩm dự thi là chùm ảnh, tư liệu lịch sử cần in ra khổ 12cm x 18cm có chú thích về nội dung và thời gian thực hiện.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 26/3 đến hết ngày 31/5/2026, tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian hiển thị trên thư điện tử./.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 2 Giải A; 4 Giải B; 6 Giải C; 20 Giải Khuyến khích. Tác giả đoạt giải còn được tặng giấy chứng nhận đoạt giải thưởng của Ban Tổ chức.

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao một số giải tập thể cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt và có tối thiểu 1 tác phẩm đoạt giải (dự kiến 5 đơn vị) kèm Giấy chứng nhận đoạt giải thưởng của Ban Tổ chức.

Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 7/2026.
(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.
(TBTCO) - Hà Nội chính thức thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%/năm, kinh tế số chiếm 40% và hàng loạt đột phá về hạ tầng, môi trường, chất lượng sống, đặt nền tảng để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và vươn tầm khu vực.
(TBTCO) - Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 586/QĐ-BTC về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2026.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Từ ngày 23 đến 27/3/2026, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm làm Trưởng đoàn đã có chương trình công tác tại Vương quốc Bỉ và Đan Mạch nhằm trao đổi và học tập kinh nghiệm quốc tế về cải thiện môi trường kinh doanh, quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước về doanh nghiệp.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nợ công. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/3/2026.
(TBTCO) - Ngày 27/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Georges Elhedery - Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC, nhằm thảo luận về các chiến lược hợp tác kinh tế sâu rộng, tư vấn hỗ trợ nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia...
