Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là công chức, người lao động công tác trong ngành Dự trữ Nhà nước; công chức, người lao động làm công tác dự trữ quốc gia tại các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; các báo, tạp chí của Bộ Tài chính; các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”. Ảnh TL minh họa

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật của ngành Dự trữ Nhà nước trong 70 năm xây dựng và phát triển; Khắc họa các dấu ấn lịch sử, làm rõ và nêu bật được những đóng góp của ngành Dự trữ Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nhắc nhớ về những bài học kinh nghiệm đã làm nên giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành Dự trữ Nhà nướcqua chặng đường dài 70 năm xây dựng và trưởng thành; Phản ánh, giới thiệu các gương sáng, điển hình tiến tiến trong toàn ngành DTNN suốt 70 năm qua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Dự trữ Nhà nước.

Cùng với các nội dung trên, các tác phẩm phản ánh cảm nhận, đánh giá của cơ quan, tổ chức, người dân đối với những đóng góp của ngành Dự trữ Nhà nước cho xã hội; Phân tích, đánh giá, gợi mở những vấn đề cốt lõi trong xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước giai đoạn hiện tại và tương lai; Đề xuất những giải pháp thiết thực để ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là các đề xuất thực hiện có hiệu quả đối với những điểm mới, những mục tiêu dự trữ quốc gia mới được quy định tại Luật DTQG số 145/2025/QH15.

Tác phẩm dự thi là bài viết tối đa không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt. Nếu là bài viết đã đăng trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng cần ghi rõ thời gian đăng tải tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và có giá trị thông tin. Không vi phạm về bản quyền tác giả, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác.

Tác phẩm có ảnh hưởng tích cực đối với đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi khác. Tác phẩm dự thi có thể đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; ngôn ngữ sử dụng trong tác phẩm trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tác phẩm dự thi gửi về phải ghi rõ tên tác giả/nhóm tác giả/đơn vị/cơ quan/tổ chức, địa chỉ liên hệ (địa chỉ, email, số điện thoại, đơn vị công tác). Một tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, nhưng phải thống nhất họ tên, hoặc bút danh (nếu có).

Đối với các tác phẩm dự thi là chùm ảnh, tư liệu lịch sử cần in ra khổ 12cm x 18cm có chú thích về nội dung và thời gian thực hiện.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 26/3 đến hết ngày 31/5/2026, tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian hiển thị trên thư điện tử./.