“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

Việt Dũng

09:31 | 09/04/2026
(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận sự vận động đáng chú ý của cả dòng vốn trong nước và quốc tế, với xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét trong việc tiếp cận các tài sản có chất lượng, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực.
aa

Vốn ngoại gia tăng hiện diện

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, từ năm 2023 đến nay, lượng nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam đã tăng khoảng 28%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì ổn định.

Đáng chú ý, dòng vốn ngoại không còn phân tán, mà đang tập trung rõ rệt vào các khu vực trọng điểm. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh chiếm khoảng 40% tổng lượng tìm kiếm, Hà Nội chiếm 22%, các đô thị ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng chiếm khoảng 15%.

“Xu hướng tìm kiếm cho thấy, nhà đầu tư ngoại đang ưu tiên các thị trường lõi - nơi hội tụ lợi thế về hạ tầng, quy mô dân số và thanh khoản. Đồng thời, dòng vốn cũng được phân bổ đa dạng hơn giữa các phân khúc, thay vì chỉ tập trung vào một số loại hình như trước đây” - ông Tuấn nhận định.

Ở cấp độ phân khúc, bất động sản tại hai đô thị lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm tới 48% tổng nhu cầu tìm kiếm, chủ yếu là các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, có khả năng tạo dòng tiền ổn định và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Ông Tuấn cho biết, nhà đầu tư ngoại chủ yếu hướng đến các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thật, có khả năng tạo dòng tiền, giao dịch tốt, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, vị trí nằm ở lõi các đô thị lớn.

Việt Nam đang sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ nét trong thu hút dòng vốn đầu tư nhờ nền tảng chính trị ổn định. Ảnh tư liệu minh họa

Vốn nội chuyển hướng

Song song với dòng vốn ngoại, hành vi của nhà đầu tư trong nước cũng đang có sự thay đổi đáng kể, tạo nên “cuộc đua ngầm” trong việc tiếp cận các sản phẩm bất động sản chất lượng cao.

Theo ông Tuấn, nếu như trước đây, khoảng 40% nhu cầu tìm kiếm tập trung vào đất nền, thì hiện nay tỷ trọng này đã giảm xuống dưới 20%. Xu hướng đầu cơ ngắn hạn dần thu hẹp, thay vào đó là sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm có giá trị khai thác thực.

Dữ liệu khảo sát cho thấy, trước năm 2022, có tới 81% nhà đầu tư dự kiến bán bất động sản trong vòng dưới 1 năm, phản ánh tâm lý “lướt sóng” chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường đã chuyển sang giai đoạn đầu tư dài hạn, khi nhà đầu tư chú trọng nhiều hơn đến chất lượng tài sản và khả năng vận hành.

Đặc biệt, tại TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu tìm kiếm đang tập trung vào các dự án quy mô lớn, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín và hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng. Những thương hiệu lớn, tiêu biểu như các dự án của Vinhomes, đang thu hút mức độ quan tâm cao, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét về "khẩu vị" đầu tư.

Dòng tiền hội tụ vào tài sản “lõi”

Theo phân tích của các chuyên gia, điểm chung trong chiến lược đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài là đều ưu tiên các sản phẩm có pháp lý đầy đủ, nằm tại khu vực được hưởng lợi từ hạ tầng và có tính thanh khoản tốt.

Phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng, dù chỉ chiếm khoảng 15% nhu cầu tìm kiếm, nhưng vẫn được đánh giá có tiềm năng lớn trong dài hạn, khi Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Động lực quan trọng từ việc hoàn thiện pháp lý và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng

Ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam đánh giá, Việt Nam đang sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ nét trong thu hút dòng vốn đầu tư nhờ nền tảng chính trị ổn định. Bên cạnh đó, việc liên tục hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng minh bạch và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đang tạo động lực quan trọng cho thị trường bất động sản. Trong đó, hạ tầng đóng vai trò then chốt trong việc khai mở tiềm năng, còn tốc độ đô thị hóa nhanh giúp mở rộng dư địa phát triển của thị trường.

Đáng chú ý, “cuộc đua” giữa vốn nội và vốn ngoại hiện nay không còn xoay quanh việc tìm kiếm tài sản giá rẻ, mà chuyển sang cạnh tranh trong việc tiếp cận các dự án có chất lượng cao, pháp lý rõ ràng và tiềm năng sinh lời bền vững. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn thuộc về những nhà đầu tư tiếp cận thông tin sớm, mà thuộc về các chủ thể có năng lực đánh giá dự án, khả năng nắm giữ dài hạn và quản trị tài sản hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý là xu hướng đầu tư hiện nay không chỉ dừng lại ở kỳ vọng tăng giá, mà đã chuyển sang đánh giá khả năng tạo dòng tiền ổn định và tính bền vững của dự án. Các mô hình phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến yếu tố môi trường - xã hội - quản trị (ESG) đang ngày càng được nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là các tổ chức tài chính nước ngoài.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc kinh doanh miền Nam, phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ nhận định, trong bối cảnh lãi suất và kinh tế còn nhiều biến động, nhà đầu tư trong nước có xu hướng thận trọng hơn, song chưa xuất hiện tâm lý hoảng loạn như các chu kỳ trước. Đáng chú ý, một bộ phận lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn đang nắm giữ lượng tiền mặt đáng kể và sẵn sàng tham gia thị trường khi xuất hiện cơ hội phù hợp.

Trong khi đó, dòng vốn quốc tế tiếp tục duy trì sự quan tâm tích cực đối với Việt Nam, đến từ nhiều khu vực như châu Á, châu Âu, Trung Đông. Điều này phản ánh sức hấp dẫn dài hạn của thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng tìm kiếm các thị trường ổn định, giàu tiềm năng tăng trưởng.

Bổ sung góc nhìn về dòng vốn quốc tế, ông Ngô Thành Huấn - CEO Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT cho biết, những tháng đầu năm, dòng tiền đầu tư, đặc biệt là vốn ngoại, có xu hướng dịch chuyển mạnh vào khu vực phía Nam - nơi hội tụ nhiều lợi thế về hạ tầng, công nghiệp và dư địa phát triển đô thị.

Cụ thể, nhóm nhà đầu tư Đông Bắc Á, như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) có xu hướng thận trọng, tập trung vào các dự án gắn với chuỗi sản xuất và logistics. Dòng vốn này thường đi theo sự mở rộng của chuỗi cung ứng, ưu tiên các khu vực có lợi thế về quỹ đất và kết nối hạ tầng.

Trong khi đó, nhà đầu tư Singapore theo đuổi chiến lược đầu tư có cấu trúc, cân bằng rủi ro, với tầm nhìn dài hạn. Không chỉ tham gia lĩnh vực bất động sản, nhóm này còn mở rộng sang mảng tiêu dùng và công nghệ, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của thị trường Việt Nam.

Đối với nhà đầu tư Âu - Mỹ, họ sẵn sàng tham gia các dự án có độ phức tạp cao, bao gồm tái cấu trúc hoặc phát triển các tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị. Bên cạnh đó, các quỹ vốn tư nhân cũng gia tăng sự hiện diện, với yêu cầu cao về quyền phát triển dự án, cũng như điều kiện về hạ tầng và logistics.

“Khác với giai đoạn 2013 - 2014 khi dòng vốn ngoại tập trung vào việc thâu tóm tài sản giá rẻ, xu hướng hiện nay là đầu tư dài hạn, có chọn lọc và gắn với quá trình phát triển đô thị” - ông Huấn chia sẻ.

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

Tỷ giá USD hôm nay (9/4): Tỷ giá trung tâm lùi về sát 25.000 đồng, DXY giằng co vì rủi ro xung đột Trung Đông

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Thiết kế chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng GDP cao trước nhiều bất định

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

(TBTCO) - Trong khi nguồn cung mới gần như không tăng, nhu cầu thuê đang dần phục hồi giúp thị trường bán lẻ và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh giữ được trạng thái ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang được nâng đỡ bởi lực cầu thực, thay vì tăng trưởng nóng từ nguồn cung.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, việc giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp không còn là mục tiêu xa vời. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lộ trình hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2028. Sự kiện này sẽ tạo ra những xung lực mới để tái cấu trúc thị trường bất động sản vốn dĩ đang bị "lệch pha" nghiêm trọng.
(TBTCO) - Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2026 về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 729 ha. Tổng số tiền thu từ đấu giá ước đạt hơn 63.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển trung tâm dữ liệu, nhưng lại tạo nên tiềm năng dài hạn. Việt Nam hội tụ cả lợi thế về chi phí xây dựng tương đối cạnh tranh lẫn nhu cầu ngày càng tăng đến từ điện toán đám mây, các ứng dụng AI và nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng.
(TBTCO) - Ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn nhận định thời điểm hiện tại thuận lợi để người mua có sẵn dòng tiền tiếp cận các sản phẩm bất động sản tốt với mức giá hợp lý hơn.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
