(TBTCO) - Đại hội XIV của Đảng mở ra nhiều kỳ vọng về các quyết sách lớn, định hướng chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Minh Hiếu

Cùng với cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đồng Tháp gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các định hướng chiến lược của Đảng với những quyết sách lớn cho tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kinh tế phát triển từ những quyết sách đúng đắn

Tiến sỹ Nguyễn Văn Khang, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng những nhiệm kỳ qua khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước sau 40 năm đổi mới đã tạo nền tảng, động lực cho địa phương tiếp tục vươn lên trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, đổi mới của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã vượt qua khó khăn, phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19.

Kinh tế-xã hội địa phương có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về: Phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng.

Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,51%. GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 2,25%/năm.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp), càng vui mừng khi chứng kiến bộ mặt đô thị cùng nông thôn của địa phương càng trở nên khang trang hơn; thương mại-dịch vụ phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng cao rõ rệt...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích lớn, không những về cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội, mà còn về suy nghĩ, cải biến tư tưởng, tình cảm của nhân dân.

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn của tỉnh ngày càng hoàn thiện. Hạ tầng giao thông phát triển khá, tạo nền tảng kết nối liên vùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; gắn kết hài hòa phát triển đô thị với phát triển các vùng động lực, trọng điểm trong tỉnh.

Đồng Tháp triển khai nhiều dự án quan trọng (cầu Rạch Miễu 2; cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, An Hữu-Cao Lãnh, Mỹ An-Cao Lãnh); nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn, dần hình thành các tuyến chính trục dọc, trục ngang theo hướng Bắc-Nam, Đông-Tây của tỉnh.

Đồng thời, địa phương khai thác hiệu quả công trình giao thông ven biển, ven sông Tiền đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đắc Hiền, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp), khẳng định những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ qua được nhân dân tin tưởng, ủng hộ đã giúp chính trị, kinh tế-xã hội phát triển, Việt Nam thành một nước có thu nhập cao trong khu vực.

Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển quê hương, tỉnh Đồng Tháp khai thác hiệu quả lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, dấu ấn nổi bật là công cuộc chinh phục, khai phá thành công vùng Đồng Tháp Mười, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Vùng đất ngập sâu, nhiễm phèn, hoang hóa, trở thành vùng đất trù phú; sản xuất lúa mùa 1 vụ sang sản xuất lúa 3 vụ chất lượng cao.

Năm 2025, tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập có tổng diện tích canh tác lúa đạt hơn 615.000ha. Giờ đây, đa số diện tích trồng lúa đều áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy, đến chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và sau thu hoạch.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ chuyển biến tích cực, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, thu hút nhiều nhà máy chế biến quy mô lớn, công nghệ hiện đại, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của tỉnh.

Cần giải pháp đột phá về đội ngũ cán bộ

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới cùng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tiến sỹ Nguyễn Văn Khang, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Khang, điều quan trọng nhất là cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực chuyên môn, thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên, thực chất.

Nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái chung; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo lựa chọn được cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác khi bố trí, bổ nhiệm, sử dụng. Kịp thời điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc đánh giá không phù hợp năng lực, sở trường công tác.

Quan tâm chăm lo, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa. Xây dựng chương trình đào tạo cán bộ các lĩnh vực quản lý, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế nông nghiệp, đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại.

Đảng viên hưu trí Lê Hồng Lâm, Hội Cựu chiến binh khu phố 6, Phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ ông đặc biệt quan tâm và tin tưởng rằng công tác cán bộ của Đảng đã và đang được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, minh bạch.

Công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử hoặc chỉ định thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, tổng thể liên thông, dân chủ, khoa học.

Thời gian qua, Đại hội Đảng các cấp trên toàn quốc đã làm đúng như vậy. Mọi quy trình nhân sự đều có sự tham gia giám sát chặt chẽ từ nhiều cấp, nhiều khâu, bài bản, khoa học, hoàn toàn không có chuyện “áp đặt” hay “lợi ích nhóm” như các thế lực thù địch rêu rao, bịa đặt. Nói chung, tính dân chủ trong Đảng ngày càng được mở rộng.

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Lâm cho rằng các văn kiện thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và tính khả thi cao.

Những điểm khó khăn về cơ chế, chính sách đã được thẳng thắn nhìn nhận; định hướng phát triển rõ ràng hơn, bộ máy từ Trung ương đến cơ sở đang từng bước được kiện toàn, sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc phát triển.

Vấn đề quan trọng nữa là qua theo dõi sát sao các chủ trương, đường lối của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông cảm nhận rõ sự quan tâm, đồng hành, nhất quán của Đảng trong thời gian qua. Từ đó, ông kỳ vọng nhiệm kỳ tới, xây dựng nông thôn mới sẽ không chỉ dừng lại ở đạt chuẩn mà phải hướng tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, đáng sống.

Ông Lê Hồng Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mang ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam, mở ra tầm nhìn, khát vọng và những quyết sách lớn cho tương lai đất nước. Ông gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Đại hội Đảng lần thứ XIV cùng những quyết sách đúng đắn sẽ tạo động lực to lớn để đất nước vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập./.