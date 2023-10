SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH:

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

(TBTCO) - Tuần qua (2/10 – 6/10/2023), thị trường chứng khoán trong nước giảm điểm với thanh khoản thu hẹp. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index dừng lại ở 1.128,54 điểm, giảm -25,61 điểm (-2,2%) so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE giảm mạnh so với tuần trước, còn 73.208 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 14.642 tỷ đồng/phiên, giảm -21,2% so với tuần trước.

Tuần qua (2/9 – 6/10/2023), chỉ số HNX-Index tiếp tục có một tuần giao dịch không thực sự tích cực khi giảm điểm. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số HNX-Index đạt 230,45 điểm, giảm -5,9 điểm (-2,5%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HNX đạt giảm còn 8.740 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 1.748 tỷ đồng/phiên, giảm -17,3 % so với tuần trước. Tuần qua (2/10 – 6/10/2023), chỉ số UPCoM-Index biến động khá mạnh và có một tuần giảm điểm. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số UPCoM-Index đạt 87,2 điểm, giảm -1,58 điểm (-1,8%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn UPCoM giảm còn 3.772 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt gần 754 tỷ đồng/phiên, giảm khá mạnh -16,9% kể so với tuần kế trước. Tuần qua (2/10 – 6/10/2023), khối ngoại quay trở lại bán ròng, mặc dù giá trị bán ròng không lớn. Theo đó, khối ngoại đã bán ròng nhẹ -359 tỷ đồng tuần qua, trong khi tuần trước khối này mua ròng +1.088 tỷ đồng. Với việc bán ròng nhẹ tuần này, giá trị lũy kế bán ròng tính từ đầu năm đến nay của khối ngoại tăng về mức 7.254 tỷ đồng. Nguồn: SSI Research.

Duy Thái