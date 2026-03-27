Chứng khoán

Doanh nghiệp tăng tốc củng cố nội lực tài chính

Tùng Linh

15:43 | 27/03/2026
(TBTCO) - Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, mở rộng kinh doanh và củng cố nội lực tài chính, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh huy động vốn và cơ cấu lại danh mục đầu tư.
Tăng năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã ck: BWE) tổ chức ngày 27/3, một trong những nội dung mới và quan trọng được trình cổ đông là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Với giá chào bán dự kiến 37.000 đồng/cổ phiếu, nếu phân phối thành công toàn bộ hơn 31,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 7:1, BIWASE có thể huy động khoảng 1.162,5 tỷ đồng.

Dự kiến, BIWASE sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động được cho kế hoạch mua cổ phần của Công ty Cấp nước Ninh Thuận và đầu tư dự án nhà máy điện rác công suất 24 MW. Ưu tiên tiếp theo trong phương án sử dụng vốn là thanh toán nợ vay (773 tỷ đồng).

Trước đó, BIWASE đã chi khoảng 127 tỷ đồng để sở hữu gần 25% vốn tại Công ty Cấp nước Ninh Thuận. Bên cạnh chiến lược mua bán - sáp nhập (M&A), doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới khách hàng. Các dự án mở rộng tại nhiều địa phương tiếp tục được triển khai song song với đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải và năng lượng.

Các doanh nghiệp đang tăng tốc củng cố nội lực tài chính thông qua tái cấu trúc bộ máy, giảm nợ, tăng vốn. Ảnh: Đức Thanh

Không riêng các doanh nghiệp quy mô lớn, nhóm doanh nghiệp nhỏ cũng đang tích cực củng cố năng lực tài chính với các kế hoạch tăng vốn. Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 17,5 tỷ đồng lên hơn 34,5 tỷ đồng thông qua hai phương án triển khai đồng thời. Doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1, đồng thời chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với cùng tỷ lệ, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, đợt chào bán sẽ mang về khoảng 8,5 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, mua nguyên liệu và đầu tư máy móc phục vụ nghiên cứu phát triển.

Áp lực nhu cầu vốn và vai trò thị trường chứng khoán

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20%. Phần còn lại phụ thuộc vào khu vực tư nhân và thị trường vốn.

Trong bối cảnh dư địa của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế gần tới ngưỡng, chủ động huy động vốn qua thị trường chứng khoán, đồng thời tái cấu trúc tài sản là những giải pháp để tối ưu dòng tiền. Đây là áp lực, nhưng cũng là cơ hội để nâng cao năng lực tài chính và định vị lại chiến lược phát triển dài hạn.

Gia tăng năng lực tài chính cùng việc mở rộng kinh doanh đặc biệt được chú trọng trong phương án kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp năm nay. Đơn cử, FPT Retail dự kiến tiếp tục duy trì chính sách trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, qua đó giữ lại nguồn tiền cho kế hoạch mở rộng. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước, đồng thời bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh mới như bán lẻ đồ chơi, dịch vụ sửa chữa thiết bị, đặc biệt là lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV).

Mới đây, Công ty cổ phần Lizen (LCG) cũng thông qua chủ trương góp 51% vốn vào doanh nghiệp khai thác mỏ đá Sơn Hà (tỉnh Phú Thọ) trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng mạnh gây áp lực lên chi phí đầu vào của các nhà thầu hạ tầng.

Tích lũy vốn từ cơ cấu danh mục đầu tư

Cùng với việc tăng vốn, nhiều doanh nghiệp đang chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tối ưu dòng tiền và nâng cao "sức khỏe" tài chính. Một trong những thương vụ đáng chú ý là việc nhóm nhà đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Mitsubishi thông qua liên doanh đã mua lại dự án khu nhà ở Thuận An 1 từ Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Thương vụ này có thể giúp Phát Đạt thu về dòng tiền lớn (khoảng 1.900 tỷ đồng từ giá trị thanh toán đợt đầu), qua đó cải thiện thanh khoản và giảm áp lực tài chính.

Một thông tin cũng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư là F&N Ventures (công ty con của Fraser and Neave) đề xuất chi 98 tỷ đồng để mua lại Nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Tại cuộc họp cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương tổ chức hồi cuối tháng 2/2026, dù tán thành với đề xuất chuyển nhượng Nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 và chấp thuận chủ trương bán những tài sản liên quan đến dự án, song có cổ đông thẳng thắn cho rằng, mức giá 98 tỷ đồng chưa đúng giá trị. Tuy nhiên, theo giải thích từ phía lãnh đạo, Nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 dù mới đưa vào vận hành, nhưng dây chuyền, thiết bị tiếp nhận lại từ nhà máy cũ đã có "tuổi đời" hơn 20 năm.

Hoạt động chuyển nhượng tài sản của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn kéo dài về tài chính. Giải pháp này giúp cải thiện dòng tiền và giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Chuyển nhượng nhà máy cũng đồng nghĩa Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương sẽ rời bỏ mảng nước giải khát truyền thống, nhưng theo ban lãnh đạo, trong tương lai, Công ty có thể tiếp tục kinh doanh những bất động sản hiện có cũng như tìm kiếm thêm các cơ hội mới. Các phương án huy động vốn hay chiến lược tái cấu trúc danh mục đang giúp củng cố nền tảng tài chính để sẵn sàng cho các cơ hội tăng trưởng khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn./.

Tùng Linh
Từ khóa:
huy động vốn cơ cấu lại danh mục đầu tư doanh nghiệp chào bán cổ phiếu chứng khoán

