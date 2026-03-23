Đổi mới tư duy, cải cách mạnh mẽ để nâng tầm thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán được kỳ vọng giữ vai trò ngày càng quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn lực. Trên nền tảng tăng trưởng ấn tượng năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách và phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm để thị trường phát triển nhanh, bền vững, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Ngày 20/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), tổ chức Hội nghị Phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 với chủ đề “Phát triển thị trường chứng khoán - góp phần tăng trưởng kinh tế”.

Vai trò huy động vốn trung và dài hạn trở nên quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thị trường tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, phát triển an toàn, minh bạch, nhất là sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản.

Đặc biệt, những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ mới KRX, cùng với việc tổ chức FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, sẽ góp phần quan trọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (thứ 3 từ trái sang) tham dự Hội nghị Phát triển thị trường chứng khoán năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực của nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội Đảng đã xác lập những định hướng, quyết sách, chiến lược mang tính cách mạng nhằm xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong đó bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm về xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, đổi mới, sáng tạo, đột phá, coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nhiều mục tiêu phát triển kinh tế quan trọng cũng được xác định như phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, tạo cơ sở cho việc hiện thực hóa tầm nhìn đến 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, công nghiệp hiện đại và thu nhập cao.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn mới là hết sức nặng nề và thách thức. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu xây dựng các kịch bản điều hành gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn của nền kinh tế ước tính tối thiểu khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại tới 80% phải được huy động từ khu vực xã hội. Trong khi dư địa của chính sách tiền tệ không còn nhiều, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn quan trọng.

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, song theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tham gia thị trường, cùng đồng hành và hưởng lợi từ quá trình phát triển của nền kinh tế.

Nền tảng cho những bước tiến vững chắc phía trước

Để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, thị trường chứng khoán cần được cải cách quyết liệt hơn nữa để phát triển triển mạnh mẽ theo quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững. Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cần tiếp tục bám sát định hướng chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng khuôn khổ pháp lý làm nền tảng cho hoạt động của thị trường theo hướng minh bạch, đồng bộ và phù hợp với thông lệ tốt nhất trên thế giới; trong đó trọng tâm là nâng cao chuẩn mực quản trị công ty đại chúng, chuẩn mực công bố thông tin và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Cần sự chung sức của các chủ thể tham gia thị trường Để thị trường chứng khoán phát triển, phát huy có hiệu quả vai trò và chức năng đối với sự phát triển kinh tế đất nước, Bộ Tài chính xác định sự đồng hành của các thành viên thị trường có ý nghĩa mang tính quyết định. Do vậy, đề nghị các tổ chức trung gian tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ; tăng cường quản trị rủi ro; phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư hiện đại; đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường vốn. Các công ty quản lý quỹ tiếp tục phát triển các sản phẩm đầu tư đa dạng, minh bạch và chuyên nghiệp, thu hút các dòng vốn dài hạn vào thị trường, đặc biệt là các dòng vốn đầu tư tổ chức và vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp cần nâng cao chuẩn mực quản trị công ty, minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công bố thông tin và xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Chất lượng của thị trường chứng khoán phụ thuộc rất lớn vào chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp tham gia thị trường. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ cho thị trường như kiểm toán, tư vấn, định giá, xếp hạng tín nhiệm…, cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường. Đối với cộng đồng nhà đầu tư, chúng tôi mong muốn rằng các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới đầu tư chuyên nghiệp, dài hạn và có trách nhiệm. Một thị trường phát triển bền vững cần có sự tham gia của các nhà đầu tư hiểu biết, kỷ luật và tôn trọng các nguyên tắc của thị trường. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Cùng với đó, ngành Chứng khoán cần quyết tâm thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán, Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó tập trung phát triển mạnh quy mô và tính đa dạng của hàng hóa trên thị trường. Cần tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao tham gia thị trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết; phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư dài hạn; tiếp tục phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp như quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài dài hạn, ổn định vào thị trường.

Ngoài ra, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao năng lực vận hành. Cần hoàn thiện hệ thống giao dịch, thanh toán và bù trừ theo các chuẩn mực quốc tế; tăng cường năng lực quản lý rủi ro và đảm bảo thị trường vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Trong thời gian tới, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật và minh bạch thị trường. Niềm tin của nhà đầu tư là yếu tố cốt lõi đối với sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo thị trường vận hành công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Bộ trưởng chia sẻ, Hội nghị Phát triển thị trường chứng khoán lần này được tổ chức trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị để kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán. 30 năm là hành trình dài với nhiều nỗ lực bền bỉ của các thành viên thị trường, song so với bề dày lịch sử hàng trăm năm của nhiều thị trường phát triển trên thế giới, thì chặng đường 30 năm vừa qua mới chỉ là bước khởi đầu, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn về quy mô vốn hóa, hiệu quả hoạt động và mức độ lan tỏa đến nền kinh tế, tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế.

“Những thành tựu thời gian qua là nền tảng cho những bước tiến vững chắc phía trước - khi chúng ta kết hợp giữa cải cách chính sách, công nghệ, công khai minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư” - Bộ trưởng nói.

Bộ Tài chính cam kết đồng hành cùng thị trường trong việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, minh bạch thông tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và các thành viên tham gia để thị trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập toàn cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Chính phủ, sự nỗ lực của các cơ quan quản lý, sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.