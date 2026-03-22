Chứng khoán tuần mới (23/3 - 27/3): Áp lực từ Trung Đông tiếp tục chi phối, thị trường tìm điểm cân bằng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động trước diễn biến căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Đã có những nỗ lực hồi phục trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối tuần khiến chỉ số chung điều chỉnh. Trong tuần tới (23/3 - 27/3), thị trường được dự báo vẫn sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố bên ngoài

Áp lực bán lấn át, VN-Index lùi về vùng hỗ trợ

Trong tuần giao dịch 16/3 - 20/3, sắc đỏ vẫn áp đảo trên thị trường chứng khoán. VN-Index giảm 48,43 điểm, tương đương 2,86%, xuống 1.647,81 điểm. Chỉ số có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng trong tuần. VN-INdex ghi nhận sự giằng co mạnh quanh vùng 1.680 - 1.720 điểm trong nửa đầu tuần.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng rõ rệt trong hai phiên cuối, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, kéo chỉ số lùi sâu về vùng 1.650 điểm. Đáng chú ý, đây cũng là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng khi VN-Index tiệm cận đường trung bình dài hạn. Thanh khoản giảm gần 22% so với tuần trước đó khi một phần dòng tiền có xu hướng đứng ngoài quan sát trước rủi ro gia tăng.

Diễn biến trên sàn HNX cũng kém tích cực khi HNX-Index giảm 0,97% xuống 243,46 điểm, với thanh khoản giảm mạnh 33,3%, đạt 8.021 tỷ đồng. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,73% xuống 123,74 điểm.

Giao dịch khối ngoại ghi nhận một tuần trở lại bán ròng mạnh với tổng giá trị hơn 7.756 tỷ đồng, tương ứng hơn 208 triệu cổ phiếu, đảo chiều so với tuần trước đó mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung mạnh tại cổ phiếu VIC với giá trị gần 4.555 tỷ đồng, bên cạnh các mã vốn hóa lớn khác. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ như MCH và MSN.

Giá trị mua bán ròng của khối ngoại các tuần gần đây. Nguồn: Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Nguyên nhân chính khiến thị trường suy yếu tiếp tục đến từ căng thẳng tại Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát quay trở lại và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư.

Dù vậy, một điểm sáng đáng chú ý của thị trường tuần qua là lực cầu bắt đáy đã có dấu hiệu quay trở lại ở một số nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt như bán lẻ, ngân hàng và hóa chất. Bên cạnh đó, việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào cổ phiếu trong giai đoạn thị trường điều chỉnh cũng phần nào góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Kỳ vọng yếu tố hỗ trợ tâm lý

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường được dự báo vẫn sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố bên ngoài, trong đó tâm điểm là diễn biến xung đột tại Trung Đông. Gián đoạn nguồn cung năng lượng đang khiến giá dầu neo ở mức cao, tiếp tục tạo áp lực lên lạm phát toàn cầu và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, tuần tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát các chỉ số kinh tế quan trọng như chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tại Mỹ, châu Âu và nhiều nền kinh tế lớn, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của xung đột tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, các chỉ số niềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp tại Mỹ và châu Âu cũng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế toàn cầu trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Trong nước, câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng về mặt tâm lý. Theo lộ trình, kết quả đánh giá của FTSE Russell dự kiến công bố vào đầu tháng 4/2026. Thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng có thể vượt qua đợt rà soát giữa kỳ để tiến gần hơn tới việc gia nhập rổ thị trường mới nổi. Thông tin này có thể tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường trong bối cảnh dòng vốn ngoại biến động.

Về xu hướng, theo chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index đã điều chỉnh (-14,1%) so với mức đỉnh lịch sử và khả năng cao sẽ rơi vào vùng điều chỉnh mục tiêu (15% - 18%) để xuất hiện sự đảo chiều tăng điểm trở lại. Ở thời điểm hiện tại, dù áp lực bán vẫn mạnh, nhưng cũng đang tiến sát tới ngưỡng điều chỉnh kỳ vọng có sự đảo chiều. Vì vậy, nhà đầu tư nên hạn chế việc bán tháo, đồng thời, vẫn cần chuẩn bị chiến lược, tích trữ thêm tiền mặt, gia tăng sức mua, phòng bị cho nhịp giảm bất ngờ nếu có trong các phiên tới.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia của Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, VN-Index có thể sẽ quay trở lại vùng 1.570 - 1.580 điểm trước khi có nhịp hồi kỹ thuật vào giữa tuần sau khi dòng tiền thông minh vào bắt đáy. Với tình hình địa chính trị thế giới hiện nay, nhà đầu tư nên tránh mua mới các nhóm beta cao như ngân hàng, chứng khoán, chủ động tận dụng nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu lại danh mục, chỉ trading ngắn hạn với tỷ trọng vừa những cổ phiếu có câu chuyện cơ bản như phân bón, dầu khí hay năng lượng để tối ưu lợi nhuận./.