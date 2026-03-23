VPBank ra mắt giải pháp NEO Accept kết hợp thẻ ghi nợ CommCredit - Bộ công cụ đắc lực cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Ngày 23/3/2026, VPBank giới thiệu giải pháp nhận thanh toán trực tiếp trên điện thoại dành cho hộ kinh doanh NEO Accept. Sự ra mắt của NEO Accept đánh dấu bước hoàn thiện giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VPBank, khi được triển khai đồng bộ cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa đã ra mắt trước đó, tạo nên mô hình thu chi khép kín và minh bạch.

Trong bối cảnh hộ kinh doanh, tiểu thương và freelancer (người làm tự do) ngày càng ưu tiên thanh toán không tiền mặt, nhu cầu về một công cụ đơn giản, vừa tiết kiệm chi phí, lại đảm bảo dòng tiền luân chuyển nhanh trở nên cấp thiết.

Hiểu rõ điều đó, VPBank tiếp tục mở rộng và hoàn thiện bộ giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh bằng việc giới thiệu tính năng NEO Accept, cho phép nhận thanh toán thẻ ngay trên điện thoại. Tính năng này được kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa giúp hộ kinh doanh có thể quản lý trọn vẹn cả dòng tiền vào và ra trên cùng một nền tảng.

Với bộ giải pháp này, VPBank trở thành ngân hàng tiên phong trên thị trường khi lần đầu tích hợp đầy đủ cả hai tính năng thanh toán và nhận thanh toán trong cùng một bộ sản phẩm liền mạch. Thay vì cung cấp tách rời, VPBank mang đến một giải pháp thống nhất, chìa khóa giúp hộ kinh doanh quản lý thu chi hiệu quả hơn, vận hành minh bạch hơn và bắt kịp xu hướng thanh toán hiện đại đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

1 sản phẩm – 2 tính năng – 3 lợi ích

Trong bối cảnh nhu cầu thanh toán của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, ở bất kỳ đâu từ nhà hàng đến quán ăn nhỏ vỉa hè, khách hàng đều mong muốn được thanh toán bằng những phương thức nhanh, tiện, đặc biệt là thanh toán chạm bằng thẻ hay từ tài khoản. Sự “đòi hỏi” này khiến các hộ kinh doanh buộc phải mở rộng các hình thức nhận thanh toán để không bỏ lỡ khách hàng và giữ được lợi thế cạnh tranh.

Tính năng NEO Accept cho phép hộ kinh doanh nhận thanh toán thẻ trực tiếp trên điện thoại có NFC, không cần đầu tư máy POS hay thiết bị chuyên dụng. Chỉ với một thao tác chạm, giao dịch có thể hoàn tất trong vài giây. Đặc biệt, tính năng này có hỗ trợ thanh toán chạm với mọi hình thức từ thanh toán thẻ Visa cho tới các hình thức Apple Pay, Samsung Pay…

Tính năng NEO Accept ra đời như một bước tiến quan trọng, giúp giảm rào cản chi phí và vận hành cho các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Không chỉ vậy, NEO Accept còn miễn phí phí quẹt thẻ và hạn mức nhận thanh toán lên tới 100 triệu đồng/tháng, rất phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ.

Sự kết hợp giữa NEO Accept và thẻ VPBank Commcredit tạo nên lợi thế cạnh tranh nổi bật nhờ giải pháp thanh toán hai chiều, toàn diện. Thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa hỗ trợ hộ kinh doanh chi trả mọi chi phí vận hành như phí vận chuyển, phí quảng cáo hay thanh toán các giao dịch ăn uống nhà hàng với mức ưu đãi hấp dẫn.

Không những vậy, tấm thẻ này cũng đáp ứng tối ưu cho chi tiêu cá nhân khi hoàn tiền lên đến 2%, tối đa 9,6 triệu/năm. VPBank cũng tặng quà chào mừng tới 300.000 đồng khi khách hàng mở thẻ và chi tiêu 3 triệu đồng (tối thiểu 3 giao dịch) trong 30 ngày đầu tiên.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Bộ đôi sản phẩm NEO Accept cùng thẻ ghi nợ VPBank CommCredit Visa được thiết kế vừa vặn với cả hộ kinh doanh lẫn khách hàng, giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thanh toán số và mở rộng cơ hội tăng trưởng. Ngược lại khách hàng có thêm trải nghiệm liền mạch và tiện lợi hơn. Giải pháp mang đến 3 lợi ích tối ưu cho hộ kinh doanh: sự tinh gọn, đơn giản trong vận hành; tính lợi ích nhờ tối ưu chi phí và bắt kịp xu hướng tài chính số”.

Giải pháp luân chuyển dòng tiền thông minh

Phần lớn tiểu thương và hộ kinh doanh tại Việt Nam vẫn gặp nhiều vấn đề về vốn, hay quản lý dòng tiền theo cách thủ công, không tách biệt giữa tài chính cá nhân và kinh doanh. Việc bãi bỏ thuế khoán, áp dụng kê khai thuế và hóa đơn điện tử đang đặt ra yêu cầu quản lý dòng tiền rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu không đáp ứng, hộ kinh doanh sẽ đối mặt với rủi ro sai lệch số liệu, khó tiếp cận tín dụng và hạn chế cơ hội phát triển.

Sự kết hợp giữa NEO Accept và thẻ ghi nợ VPBank CommCredit Visa không chỉ đơn thuần là công cụ thanh toán mà còn là giải pháp tài chính, hệ sinh thái thu chi khép kín, giúp hộ kinh doanh vận hành tài chính dễ dàng, minh bạch và tối ưu chi phí.

Nếu như trước đây, tiền thu được từ bán hàng có thể bị phân bổ vào nhiều tài khoản khác nhau, khó quản lý thì với bộ công cụ này, mọi khoản tiền thu chi đều được hạch toán rõ ràng trên cùng một số tài khoản duy nhất, tách bạch hoàn toàn với dòng tiền cá nhân, mang lại tính minh bạch cao. Bên cạnh đó, những hộ/cá nhân kinh doanh sớm nắm bắt xu hướng thanh toán mới như NEO Accept sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh rõ rệt như thu hút khách hàng tốt hơn, vận hành gọn nhẹ hơn và chuyên nghiệp hơn trong một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa.

Có thể thấy, với bộ tính năng NEO Accept kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa, VPBank không chỉ mang đến giải pháp thanh toán hiện đại mà còn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong hành trình quản lý dòng tiền minh bạch, tối ưu chi phí và bắt kịp xu hướng số hóa, để mỗi giao dịch trở nên đơn giản, an toàn và hiệu quả hơn bao giờ hết./.