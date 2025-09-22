Gần 30 doanh nghiệp thông báo sẽ chốt quyền trả cổ tức trong tuần

(TBTCO) - Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 22/9– 26/9. Trong đó, 22 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 1,5%. Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu và 2 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Trong số các doanh nghiệp thông báo chốt quyền trả cổ tức có nhiều doanh nghiệp thông báo chi trả với mức cao. Ngày 29/9 tới đây, Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (mã Ck: FBC ) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 100%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng. Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 37 tỷ đồng để thanh toán cổ tức trong đợt này. Ngày thanh toán dự kiến từ 12/11/2025.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ( mã Ck: PNJ) thông báo ngày 29/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 23/10/2025. Tính đến thời điểm hiện tại, PNJ có hơn 337,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính sẽ phải chi khoảng gần 473,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ngoài ra, Công ty chứng khoán SSI (mã: SSI) thông báo ngày 26/9 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần). Ngày chi trả cổ tức dự kiến vào 15/10/2024. Với gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến SSI sẽ phải chi hơn 2.075 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông đợt này./.