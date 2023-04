Gạo Việt Nam xuất khẩu giá tăng mạnh, trong nước tiếp tục lặng sóng

(TBTCO) - Các nhãn hàng dệt may đang đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng. Đây cũng là chủ đề cuộc hội thảo “Bền vững và truy xuất giải pháp cho thị trường biến động”, do Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức, vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.