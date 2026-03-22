Gấp rút triển khai giải pháp bình ổn thị trường

(TBTCO) - Áp lực chi phí đầu vào leo thang đang lan rộng trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đẩy thị trường bán lẻ vào trạng thái “căng” chưa từng có. Nhiều nhà cung cấp đồng loạt đề nghị tăng giá, các hệ thống siêu thị “gồng mình” để giữ mặt bằng giá ổn định. Cơ quan quản lý đã và đang khẩn trương triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.

Dư địa giữ giá thu hẹp

Tại cuộc họp do Bộ Công thương tổ chức gần đây, nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn cho biết, áp lực tăng giá đang hiện hữu. Đại diện một hệ thống bán lẻ có mạng lưới hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc cho hay, khoảng 70 - 80% nhà cung cấp đã gửi đề nghị điều chỉnh giá bán. Đây là mức độ chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất và chi phí logistics. Những biến động từ chuỗi cung ứng toàn cầu, cộng hưởng với căng thẳng địa chính trị, đã đẩy giá vận chuyển, giá nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng đồng loạt.

Trong bối cảnh đó, các nhà bán lẻ đang phải đàm phán quyết liệt để hạn chế mức tăng giá đầu vào. Tuy nhiên, dư địa “neo giá” ngày càng thu hẹp khi một số nhà cung cấp thậm chí tạm dừng giao hàng trong lúc chờ điều chỉnh giá. Nếu xu hướng này kéo dài, giá bán lẻ nhiều nhóm hàng có thể tăng 5 - 20% trong thời gian tới.

Áp lực chi phí đầu vào leo thang đang lan rộng trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đẩy thị trường bán lẻ vào trạng thái “căng” chưa từng có. Ảnh: Đức Thanh

Không chỉ dừng lại ở hệ thống bán lẻ hiện đại, “sóng giá” đã và đang lan nhanh ra các chợ dân sinh - nơi phản ánh nhạy nhất tác động của chi phí đầu vào. Khảo sát tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy, giá nhiều mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống, rau củ và một số thực phẩm thiết yếu đều có xu hướng nhích lên theo chi phí vận chuyển.

Cụ thể, tại Hà Nội, ở nhiều chợ như Cống Vị, Nghĩa Tân, Ngọc Thụy, giá cả bắt đầu có dấu hiệu nhích lên, đặc biệt ở nhóm thực phẩm tươi sống. Một số tiểu thương cho biết, giá thịt lợn đã tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với trước, chủ yếu do chi phí vận chuyển và đầu vào tăng theo giá xăng dầu .

Ở nhóm rau xanh, mức tăng tuy không quá đột biến, nhưng diễn ra trên diện rộng. Nhiều loại rau phổ biến tăng thêm 3.000 - 5.000 đồng/kg chỉ trong vài ngày gần đây. Tại các chợ đầu mối như Long Biên, tiểu thương cho biết, giá nhập từ nguồn cung tăng, nên buộc phải điều chỉnh giá bán lẻ để đảm bảo chi phí. Trong khi đó, tại một số chợ nội thành, trái cây và thực phẩm tươi sống cũng ghi nhận mức tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại .

Không chỉ thực phẩm tươi sống, giá dịch vụ ăn uống bình dân tại Hà Nội cũng bắt đầu điều chỉnh. Nhiều quán ăn, cà phê tăng thêm 3.000 - 10.000 đồng/suất hoặc mỗi ly nước để bù chi phí nguyên liệu và vận chuyển...

Bình ổn giá mặt hàng thiết yếu, giữ sức mua thị trường

Trước áp lực gia tăng, Bộ Công thương và các địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường. Cơ quan quản lý nhấn mạnh, rủi ro lớn nhất hiện nay không chỉ là giá tăng, mà còn là nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm theo dõi sát diễn biến cung - cầu, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các nền tảng logistics và thương mại điện tử để tối ưu chi phí, đồng thời duy trì các chương trình bình ổn thị trường nhằm kéo dài thời gian giữ giá…

Về phía địa phương, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cho hay, sẽ tiếp tục duy trì các chương trình bình ổn thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và chia sẻ chi phí, qua đó kéo dài thời gian giữ ổn định mặt bằng giá trong nước.

Từ góc độ nhà sản xuất, là một trong những đơn vị chế biến và cung cấp trứng gia cầm sạch hàng đầu tại miền Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cam kết bình ổn giá trứng bán ra, dù chi phí đầu vào gần đây tăng lên đáng kể, đồng thời thực hiện nhiều chương trình ưu đãi.

Về phía doanh nghiệp, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đang chủ động triển khai các chương trình “khóa giá”, khuyến mãi quy mô lớn và tăng cường khai thác nguồn hàng nội địa để giảm áp lực chi phí.

Điển hình, Saigon Co.op đã làm việc với các nhà cung cấp để duy trì mức giá hợp lý đối với nhóm hàng thiết yếu. Song song với việc ổn định nguồn cung, từ nay đến ngày 25/3, hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi đến 50% cho khoảng 1.000 sản phẩm phục vụ bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày.

Tương tự, hệ thống MM Mega Market đang triển khai chương trình “khóa giá” cho khoảng 300 mặt hàng thiết yếu đến hết tháng 3, nhằm hạn chế tối đa tác động của chi phí đầu vào tăng lên người tiêu dùng.

Trong khi đó, hệ thống đại siêu thị GO! triển khai chương trình khuyến mãi “Cùng GO! sống khỏe deal xanh” từ ngày 12 - 25/3, mang đến nhiều ưu đãi cho các nhóm sản phẩm thiết yếu; trong đó, rau củ, thịt cá tươi giảm đến 30%. Các sản phẩm dinh dưỡng như sữa, sữa chua và thực phẩm bổ dưỡng giảm đến 27%; nhiều món ăn chế biến sẵn giảm 23%; nhiều sản phẩm tiêu dùng quen thuộc cũng được áp dụng mua 2 tính tiền 1 hoặc mua 6 tặng 3...