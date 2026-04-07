Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Văn Tuấn

06:10 | 07/04/2026
(TBTCO) - Một số quy định hiện hành về hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để giảm áp lực hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Gỡ khó cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng trở xuống, có giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng mỗi lần, nếu người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, thì cuối ngày, hộ kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày để phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày đối với các giao dịch này.

Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, được tổ chức mới đây, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đánh giá, hệ thống chính sách về hóa đơn, chứng từ đã có những bước điều chỉnh đáng kể. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Cơ quan soạn thảo xem xét nâng ngưỡng giao dịch được phép lập hóa đơn tổng theo ngày lên mức 200.000 đồng mỗi lần giao dịch đểphù hợp hơn với thực tế. Ảnh: Đức Thanh

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ rõ, một số quy định hiện hành, đặc biệt là về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp, vẫn chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Bên cạnh đó, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cũng như chế độ lập hóa đơn tổng trong các hoạt động bán lẻ có tần suất giao dịch lớn còn gặp nhiều lúng túng, khi vừa phải đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa bảo đảm tính khả thi trong thực tế.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, việc áp dụng hóa đơn điện tử trong một số trường hợp vẫn còn khó khăn do hạn chế về quy mô, hạ tầng công nghệ và năng lực quản lý, trong khi chi phí tuân thủ còn tương đối cao. Ngoài ra, các quy định liên quan đến thông tin người mua trong môi trường kinh doanh số, các trường hợp không phải lập hóa đơn hay quy trình xử lý sai sót hóa đơn vẫn còn phức tạp, chưa thực sự thuận lợi cho người nộp thuế, tiềm ẩn rủi ro sai sót trong quá trình thực hiện.

Ông Đặng Ngọc Minh cho rằng, trong bối cảnh Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã được ban hành với nhiều yêu cầu mới, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về hóa đơn, chứng từ là hết sức cần thiết. Theo đó, các quy định mới được ban hành phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với thực tiễn hoạt động của người nộp thuế, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ, chống thất thu và gian lận thuế.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Nêu quan điểm góp ý cho dự thảo Nghị định, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, qua nghiên cứu dự thảo, VCCI ghi nhận tinh thần đổi mới rõ nét mà cơ quan soạn thảo đã thể hiện. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, từ giao dịch điện tử, cơ sở dữ liệu tập trung, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro là phù hợp với xu thế quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, nguyên tắc lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ tiếp tục được quán triệt xuyên suốt trong cả hai dự thảo. Việc bãi bỏ thuế khoán, mở rộng các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế khi cơ quan thuế đã kết nối được dữ liệu, quy định chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đơn giản hóa thủ tục hành chính đều là những bước tiến đáng khích lệ.

“Việc cho phép lập hóa đơn tổng hợp theo ngày là hướng đi đúng, thể hiện sự tiếp thu ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, mức ngưỡng 50.000 đồng cho mỗi giao dịch vẫn còn thấp so với điều kiện kinh tế hiện nay, cần xem xét nâng ngưỡng này lên để giảm áp lực hành chính, cũng như giảm chi phí cho hộ kinh doanh”.

Ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín

Cùng góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ, ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín đánh giá, một số đề xuất mới được quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, trong đó nổi bật là cơ chế lập hóa đơn tổng hợp theo ngày đối với các giao dịch giá trị nhỏ. Đây được xem là bước đi nhằm giảm áp lực hành chính trong bối cảnh số lượng giao dịch bán lẻ ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ và thương mại điện tử.

Theo ông Được, về nguyên tắc, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với xu hướng quản lý hiện đại, góp phần giảm số lượng hóa đơn phát sinh đối với các giao dịch nhỏ lẻ, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, từ góc độ thực tiễn, dự thảo nghị định có thể xem xét nâng ngưỡng cho mỗi giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được phép lập hóa đơn tổng theo ngày.

Theo đó, chuyên gia đề xuất, cơ quan soạn thảo xem xét nâng ngưỡng giao dịch được phép lập hóa đơn tổng theo ngày lên mức 200.000 đồng mỗi lần giao dịch để phù hợp hơn với thực tế. Chuyên gia phân tích thêm, với mặt bằng giá cả hiện tại, nhiều giao dịch bán lẻ thông thường đã vượt mức 50.000 đồng, nếu giữ nguyên ngưỡng này, thì số lượng hóa đơn cần lập sẽ rất lớn.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm. Nêu quan điểm về nội dung này, ông Được cho rằng, nên cho phép nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm được sử dụng hóa đơn điện tử, điều này sẽ góp phần tạo sự thống nhất pháp lý và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử

Tại dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ quản sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch, trừ trường hợp người mua yêu cầu, thì chủ quản sàn thương mại điện tử có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử giao cho người mua.

Đại lý bảo hiểm, cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khấu trừ thuế đối với doanh thu lũy kế đạt ngưỡng doanh thu thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn.

Các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm (bao gồm nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm), giao dịch tiền gửi, giao dịch tài chính (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán, phát hành chứng khoán sơ cấp, giấy tờ có giá), bán nợ, giao dịch ngoại tệ và giao dịch sản phẩm phái sinh.

Cuối cùng là các trường hợp theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, gồm: hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh trong một cơ sở kinh doanh…
Hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

Củng cố nền tảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Chuẩn hóa định giá, tín nhiệm và thanh khoản để hút vốn tổ chức

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

Chính sách thuế hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(TBTCO) - Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận kết quả nổi bật khi lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 8.879 vụ vi phạm, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh kinh tế.
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 117.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ việc đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và điều kiện để được hoàn thuế tự động

(TBTCO) - Từ năm 2025, cơ quan thuế triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile hoặc Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế. Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động giúp rút ngắn thời gian nhận tiền xuống chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì quy trình truyền thống.
Tuân thủ nghĩa vụ thuế - nền tảng để doanh nghiệp xây dựng uy tín và năng lực cạnh tranh

(TBTCO) - Việc chuyển đổi phương thức nộp thuế đang đặt nhiều hộ kinh doanh trước áp lực tuân thủ mới. Từ thực tiễn tư vấn và góc nhìn quản lý, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn tất những nội dung cốt lõi ngay trong tháng 4/2026 để hạn chế rủi ro pháp lý, đồng thời tạo nền tảng minh bạch cho hoạt động kinh doanh.
Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1976/CT-DNL gửi Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.
Nâng cao năng lực quản lý thuế trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngày càng cao, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) đã tổ chức lớp bồi dưỡng Chuyên đề “Chế độ kế toán công ty chứng khoán” dành cho công chức trong đơn vị.
Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Chuẩn hóa định giá, tín nhiệm và thanh khoản để hút vốn tổ chức

Chuẩn hóa định giá, tín nhiệm và thanh khoản để hút vốn tổ chức

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng