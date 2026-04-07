Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Gỡ khó cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng trở xuống, có giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng mỗi lần, nếu người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, thì cuối ngày, hộ kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày để phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày đối với các giao dịch này.

Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, được tổ chức mới đây, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đánh giá, hệ thống chính sách về hóa đơn, chứng từ đã có những bước điều chỉnh đáng kể. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Cơ quan soạn thảo xem xét nâng ngưỡng giao dịch được phép lập hóa đơn tổng theo ngày lên mức 200.000 đồng mỗi lần giao dịch đểphù hợp hơn với thực tế.

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ rõ, một số quy định hiện hành, đặc biệt là về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp, vẫn chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Bên cạnh đó, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cũng như chế độ lập hóa đơn tổng trong các hoạt động bán lẻ có tần suất giao dịch lớn còn gặp nhiều lúng túng, khi vừa phải đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa bảo đảm tính khả thi trong thực tế.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, việc áp dụng hóa đơn điện tử trong một số trường hợp vẫn còn khó khăn do hạn chế về quy mô, hạ tầng công nghệ và năng lực quản lý, trong khi chi phí tuân thủ còn tương đối cao. Ngoài ra, các quy định liên quan đến thông tin người mua trong môi trường kinh doanh số, các trường hợp không phải lập hóa đơn hay quy trình xử lý sai sót hóa đơn vẫn còn phức tạp, chưa thực sự thuận lợi cho người nộp thuế, tiềm ẩn rủi ro sai sót trong quá trình thực hiện.

Ông Đặng Ngọc Minh cho rằng, trong bối cảnh Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã được ban hành với nhiều yêu cầu mới, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về hóa đơn, chứng từ là hết sức cần thiết. Theo đó, các quy định mới được ban hành phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với thực tiễn hoạt động của người nộp thuế, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ, chống thất thu và gian lận thuế.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Nêu quan điểm góp ý cho dự thảo Nghị định, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, qua nghiên cứu dự thảo, VCCI ghi nhận tinh thần đổi mới rõ nét mà cơ quan soạn thảo đã thể hiện. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, từ giao dịch điện tử, cơ sở dữ liệu tập trung, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro là phù hợp với xu thế quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, nguyên tắc lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ tiếp tục được quán triệt xuyên suốt trong cả hai dự thảo. Việc bãi bỏ thuế khoán, mở rộng các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế khi cơ quan thuế đã kết nối được dữ liệu, quy định chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đơn giản hóa thủ tục hành chính đều là những bước tiến đáng khích lệ.

“Việc cho phép lập hóa đơn tổng hợp theo ngày là hướng đi đúng, thể hiện sự tiếp thu ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, mức ngưỡng 50.000 đồng cho mỗi giao dịch vẫn còn thấp so với điều kiện kinh tế hiện nay, cần xem xét nâng ngưỡng này lên để giảm áp lực hành chính, cũng như giảm chi phí cho hộ kinh doanh”. Ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín

Cùng góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ, ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín đánh giá, một số đề xuất mới được quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, trong đó nổi bật là cơ chế lập hóa đơn tổng hợp theo ngày đối với các giao dịch giá trị nhỏ. Đây được xem là bước đi nhằm giảm áp lực hành chính trong bối cảnh số lượng giao dịch bán lẻ ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ và thương mại điện tử.

Theo ông Được, về nguyên tắc, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với xu hướng quản lý hiện đại, góp phần giảm số lượng hóa đơn phát sinh đối với các giao dịch nhỏ lẻ, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, từ góc độ thực tiễn, dự thảo nghị định có thể xem xét nâng ngưỡng cho mỗi giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được phép lập hóa đơn tổng theo ngày.

Theo đó, chuyên gia đề xuất, cơ quan soạn thảo xem xét nâng ngưỡng giao dịch được phép lập hóa đơn tổng theo ngày lên mức 200.000 đồng mỗi lần giao dịch để phù hợp hơn với thực tế. Chuyên gia phân tích thêm, với mặt bằng giá cả hiện tại, nhiều giao dịch bán lẻ thông thường đã vượt mức 50.000 đồng, nếu giữ nguyên ngưỡng này, thì số lượng hóa đơn cần lập sẽ rất lớn.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm. Nêu quan điểm về nội dung này, ông Được cho rằng, nên cho phép nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm được sử dụng hóa đơn điện tử, điều này sẽ góp phần tạo sự thống nhất pháp lý và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong quản lý thuế.