Thuế - Hải quan

Giáo viên phải kê khai, nộp thuế các khoản thu nhập từ dạy thêm

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
13:02 | 02/04/2026
(TBTCO) - Thu nhập từ dạy thêm của giáo viên có thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hay không đang được dư luận rất quan tâm trong thời gian qua. Theo cơ quan thuế, đây là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và thuộc diện chịu thuế theo quy định pháp luật; việc không kê khai, nộp thuế sẽ bị xử lý theo quy định.
Theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hoạt động dạy thêm của giáo viên có thể phát sinh trong thực tế dưới một số hình thức, cụ thể: Giáo viên có thể dạy thêm giờ trong nhà trường do thiếu giáo viên hoặc tham gia bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh giỏi, ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục. Các tiết dạy này được quy đổi ra định mức tiết dạy; trường hợp vượt định mức thì được xác định là dạy thêm giờ, tổng số không quá 200 tiết dạy trong một năm học.

Giáo viên phải kê khai, nộp thuế các khoản thu nhập từ dạy thêm
Giáo viên phải kê khai, nộp thuế các khoản thu nhập từ dạy thêm. Ảnh minh họa: TN

Bên cạnh đó, hoạt động dạy thêm còn được tổ chức trong nhà trường theo nhu cầu tự nguyện của học sinh đối với các nội dung như bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống theo quy định.

Ngoài ra, giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường tại các cơ sở có đăng ký kinh doanh giáo dục theo quy định pháp luật.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 và khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15; Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì: Thu nhập của các giáo viên dạy thêm trong nhà trường (là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục và được tổ chức dạy trong nhà trường khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện đối với các môn học bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống,…) và/hoặc trường hợp các giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường tại các cơ sở dạy thêm có đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thu nhập mà giáo viên nhận được từ hoạt động dạy thêm nêu trên được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các khoản thu nhập phát sinh và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm phải thực hiện đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trường hợp không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ thu nhập từ hoạt động dạy thêm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể: Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 310/2025/NĐ-CP), các hành vi vi phạm về kê khai, nộp thuế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp. Trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, cá nhân có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14).

Đáng lưu ý, đối với các trường hợp dạy thêm ngoài nhà trường, tại các địa điểm thuê nhưng không kê khai thu nhập, đây là hành vi vi phạm pháp luật thuế, cần được chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị các giáo viên và cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động dạy thêm thực hiện đầy đủ việc kê khai, nộp thuế theo quy định, nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và góp phần xây dựng môi trường minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
kê khai thuế Thu nhập giáo viên thu nhập chịu thuế Hoạt động dạy thêm thu nhập cá nhân xử lý vi phạm

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
