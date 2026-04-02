Theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hoạt động dạy thêm của giáo viên có thể phát sinh trong thực tế dưới một số hình thức, cụ thể: Giáo viên có thể dạy thêm giờ trong nhà trường do thiếu giáo viên hoặc tham gia bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh giỏi, ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục. Các tiết dạy này được quy đổi ra định mức tiết dạy; trường hợp vượt định mức thì được xác định là dạy thêm giờ, tổng số không quá 200 tiết dạy trong một năm học.

Giáo viên phải kê khai, nộp thuế các khoản thu nhập từ dạy thêm. Ảnh minh họa: TN

Bên cạnh đó, hoạt động dạy thêm còn được tổ chức trong nhà trường theo nhu cầu tự nguyện của học sinh đối với các nội dung như bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống theo quy định.

Ngoài ra, giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường tại các cơ sở có đăng ký kinh doanh giáo dục theo quy định pháp luật.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 và khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15; Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì: Thu nhập của các giáo viên dạy thêm trong nhà trường (là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục và được tổ chức dạy trong nhà trường khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện đối với các môn học bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống,…) và/hoặc trường hợp các giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường tại các cơ sở dạy thêm có đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thu nhập mà giáo viên nhận được từ hoạt động dạy thêm nêu trên được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các khoản thu nhập phát sinh và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm phải thực hiện đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trường hợp không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ thu nhập từ hoạt động dạy thêm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể: Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 310/2025/NĐ-CP), các hành vi vi phạm về kê khai, nộp thuế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp. Trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, cá nhân có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14).

Đáng lưu ý, đối với các trường hợp dạy thêm ngoài nhà trường, tại các địa điểm thuê nhưng không kê khai thu nhập, đây là hành vi vi phạm pháp luật thuế, cần được chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị các giáo viên và cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động dạy thêm thực hiện đầy đủ việc kê khai, nộp thuế theo quy định, nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và góp phần xây dựng môi trường minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế./.