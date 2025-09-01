Hà Nội chi 2.577 tỷ đồng hỗ trợ người có công

(TBTCO) - Chiều ngày 1/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội đã gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tịa buổi gặp mặt.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn khắc sâu, đời đời ghi nhớ công ơn trời biển của các Anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Họ là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương, thậm chí cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm thường xuyên và là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" thiêng liêng của dân tộc. Trong những năm qua, thành phố đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, thành phố đã chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.577 tỷ đồng, với 76.462 người có công và thân nhân người có công.

Nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh kính chúc các cụ, các mẹ, các bác luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục là những tấm gương sáng, là niềm tự hào của thế hệ trẻ.

Trong đó, chi trợ cấp cho đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 1.869 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần 180 tỷ đồng; quà Tết Nguyên đán nguồn Trung ương 36 tỷ đồng, nguồn thành phố 175 tỷ đồng; ngày 30/4 nguồn Trung ương 60 tỷ đồng, nguồn thành phố 185 tỷ đồng; ngày 27/7 là 27 tỷ đồng, chi điều dưỡng người có công 45 tỷ đồng. Thành phố đã tổ chức 6 đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh và phối hợp tổ chức các cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng…

Buổi gặp mặt hôm nay vinh dự được đón 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 4 Mẹ của Thủ đô và 3 Mẹ đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cần Thơ. Các Mẹ là những người thầm lặng hy sinh, cảm nhận sâu sắc nhất sự mất đi những người thân, người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi sức khỏe tới các Anh hùng, chiến sĩ, thương binh...

Đồng thời, gặp gỡ 2 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 Anh hùng lao động trong kháng chiến, 4 đại biểu thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thuộc TP. Hà Nội và các tỉnh Quảng trị, Phú Thọ. Các bác, các đồng chí là những người đã tham gia chiến đấu, lập nhiều thành tích, góp phần vào thắng lợi mùa xuân năm 1975, thống nhất non sông về một mối.

Thay mặt các đại biểu phát biểu tại gặp mặt, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, TP. Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và rất tự hào khi được chứng kiến thời khắc thiêng liêng, trọng đại của đất nước cũng như Thủ đô. Mẹ Nguyễn Thị Điểm trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền thành phố cũng như địa phương thời gian qua đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt trước những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công.

“Chúng tôi mong rằng, Thành phố của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Dù tuổi cao sức yếu nhưng tôi sẽ luôn động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô ngày càng giàu mạnh” - Mẹ Nguyễn Thị Điểm chia sẻ./.