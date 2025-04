Hà Nội lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt, thu hút đầu tư xã hội

Vốn đầu tư phát triển Hà Nội đạt 14,3 nghìn tỷ đồng trong quý I Theo Chi cục Thống kê TP. Hà Nội, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố quý I/2025 ước tính đạt 93,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý I/2025 ước tính đạt 57,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,5% tổng vốn đầu tư và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2024; vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất đạt 26,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 28% và tăng 8,1%; vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,1% và tăng 8,2%; bổ sung vốn lưu động đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,4% và tăng 6,3%; vốn đầu tư khác đạt 928 tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 3,9%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý tháng 3 ước tính đạt 5.238 tỷ đồng, tăng 14,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2024. Ước tính quý I/2025, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch năm và tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn NSNN cấp thành phố 5,8 nghìn tỷ đồng, đạt 11,6% và tăng 44,6%; vốn NSNN cấp huyện 7,9 nghìn tỷ đồng, đạt 15,6% và tăng 43,6%; vốn NSNN cấp xã 592 tỷ đồng, đạt 15,1% và tăng 40,3%.