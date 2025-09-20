Thông qua đường dây nóng 19009299, Cục Hải quan đã nhận diện, tổng hợp một số nhóm nội dung doanh nghiệp phản ánh thường xuyên vướng mắc và đưa ra giải pháp tháo gỡ, trong đó, có việc nghiên cứu triển khai Tổng đài AI, chatbot AI, trợ lý ảo...

3 vướng mắc doanh nghiệp thường xuyên đề nghị hỗ trợ

Qua thực tế công việc, Cục Hải quan nhận thấy có 3 vướng mắc doanh nghiệp thường xuyên đề nghị hỗ trợ. Những vướng mắc này có nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Cán bộ hải quan xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: CHQ

Theo Cục Hải quan, thông quan đường dây nóng, trung bình, cơ quan hải quan tiếp nhận khoảng 13.500 – 14.000 cuộc gọi và email cần xử lý trong một tháng, tương đương trung bình 400 – 450 cuộc gọi và email cần xử lý trong một ngày, với thời gian xử lý một yêu cầu vướng mắc từ 05-10 phút.

Thứ nhất, doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ về hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan hàng hoá tự động), cấp lại user/password tài khoản của người khai hải quan. Tài khoản/mật khẩu quản trị Hệ thống VNACCS và chữ ký số tương ứng của doanh nghiệp là thông tin quan trọng cần được bảo mật, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, bảo quản các thông tin này trong quá trình sử dụng.

Việc này chủ yếu do người khai hải quan chưa nắm được quy trình đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, quên mật khẩu hoặc hết hạn tài khoản, hết hạn chữ ký số... Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi tháng, bộ phận hỗ trợ tiếp nhận và xử lý vướng mắc người sử dụng (HelpDesk) tiếp nhận, xử lý 700 bộ hồ sơ.

Thứ hai, tình trạng lỗi, sự cố hệ thống nghiệp vụ hải quan. Cục Hải quan cho hay, đơn vị đang quản lý, vận hành nhiều hệ thống công nghệ thông tin liên quan nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau, do đó, các nội dung vướng mắc về tình trạng lỗi, sự cố hệ thống rất rộng và đa dạng. Một số hệ thống khi xảy ra lỗi làm ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa của doanh nghiệp dẫn đến số lượng email/cuộc gọi tăng cao.

Thứ ba, doanh nghiệp phản ánh thường gặp sự cố trên Hệ thống Cổng thông tin một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN.

Về vướng mắc này, Cục Hải quan cho biết, do hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính của các bộ, ngành theo Cơ chế một cửa Quốc gia, liên quan đến thủ tục của rất nhiều bộ, ngành. Việc khai báo hồ sơ của doanh nghiệp thực hiện hoàn toàn thông qua Cổng thông tin mà không phải từ phần mềm khai báo đầu cuối của doanh nghiệp (khác với cách thức khai báo tờ khai lên Hệ thống VNACCS/VCIS). Điều này dẫn đến việc toàn bộ yêu cầu hướng dẫn khai báo, hỗ trợ xử lý vướng mắc... của doanh nghiệp đều tập trung vào bộ phận HelpDesk mà không có lực lượng hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp cung cấp phần mềm đầu cuối.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ doanh nghiệp

Bên cạnh những vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan cũng ghi nhận các nguyên nhân khách quan dẫn đến việc ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cơ quan hải quan nâng cao hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp. Nguồn: CHQ

Đó là, từ ngày 1/7/2025, do thay đổi địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp thay đổi thông tin về địa chỉ, mã số thuế... Điều này dẫn đến yêu cầu cập nhật thông tin lên hệ thống tăng đột biến từ tháng 7/2025.

Cơ sở dữ liệu đồng bộ thông tin mã số thuế doanh nghiệp T2C phục vụ thủ tục đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS xảy ra tình trạng chậm hoặc không được cập nhật từ Cục Thuế, nguyên nhân do cơ sở dữ liệu chia sẻ từ Cục Thuế đến Cục Hải quan chưa được cập nhật thông tin mới nhất so với dữ liệu nguồn. Do đó, phát sinh nhiều trường hợp doanh nghiệp chưa thể đăng ký được tài khoản VNACCS.

Để hỗ trợ, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, Cục Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp.

Theo đó, Cục Hải quan nâng cao hiệu quả đường dây nóng 19009299, kịp thời tiếp thu phản ánh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ngoài ra, Cục Hải quan tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử bophanhotro@customs.gov.vn.

Đặc biệt, Cục Hải quan sẽ tập trung thực hiện 2 giải pháp quan trọng.

Thứ nhất, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ như nghiên cứu triển khai Tổng đài AI, chatbot AI, trợ lý ảo... phục vụ công tác hỗ trợ. Xây dựng chức năng hỗ trợ doanh nghiệp về cấp lại mật khẩu, cấp lại tài khoản quản trị trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan hải quan.

Thứ hai, đẩy nhanh triển khai thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với các hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả công tác hỗ trợ tiếp nhận, xử lý vướng mắc) đối với Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử Hải quan đã được phê duyệt chủ trương đầu tư để có thể nhanh chóng thuê đơn vị hỗ trợ, bổ sung nguồn nhân lực giúp giảm tải cho bộ phận hỗ trợ người sử dụng HelpDesk.