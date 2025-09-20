(TBTCO) - Số liệu mới nhất về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, 8 tháng năm 2025, kim ngạch tăng trưởng 2 con số, các thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU... giữ đà tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 8/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 83,06 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9%, tương ứng tăng 769 triệu USD so với tháng trước.

Luỹ kế 8 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 83,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Biểu đồ: 10 thị trường xuất khẩu lớn trong 8 tháng năm 2024 và 8 tháng năm 2025. Nguồn: CHQ

Về xuất khẩu hàng hóa, tháng 8/2025 đạt 43,39 tỷ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 1,1 tỷ USD) so với tháng trước. Luỹ kế, xuất khẩu trong 8 tháng năm 2025 tăng tới 39,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp nhiều nhất vào tăng trị giá xuất khẩu của cả nước là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 20,15 tỷ USD); tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (tăng 4,54 tỷ USD); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận (tăng 3,02 tỷ USD); cà phê (tăng 2,46 tỷ USD); hàng dệt may (tăng 2,07 tỷ USD); phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 1,28 tỷ USD); giày dép các loại (tăng 1,09 tỷ USD).

Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang các thị trường chủ lực tăng trưởng khả quan. Tiêu biểu là trị giá xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong 8 tháng năm 2025 đạt 99,05 tỷ USD, tăng tới 26,4%, tương ứng tăng 20,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 32% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Thị trường Trung Quốc, trong 8 tháng năm 2025, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 42,01 tỷ USD, tăng 9,2%, tương ứng tăng 3,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường EU (27 nước), trong 8 tháng năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam đạt 36,94 tỷ USD, tăng 8,1%, tương ứng tăng 2,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.