Vinh danh tại các giải thưởng uy tín: Tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm

(TBTCO) - Với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng... các doanh nghiệp bảo hiểm đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín

Đại diện Chubb Life Việt Nam cho biết, mới đây công ty tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025, theo bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietNamNet thực hiện.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Chubb Life Việt Nam giữ vững vị trí trong nhóm các công ty bảo hiểm dẫn đầu về uy tín, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực với sự ổn định tài chính, nâng cao trải nghiệm khách hàng và nỗ lực đổi mới từ các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này cũng tiếp tục khẳng định vị thế là nhà tuyển dụng hàng đầu khi được Tạp chí HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” - đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu này. Đáng chú ý, Chubb Life Việt Nam còn được trao tặng thêm hai danh hiệu, cụ thể: lần thứ 2 nhận giải thưởng “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” và góp mặt ở hạng mục “Môi trường làm việc bền vững” - ghi nhận cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc quan tâm đến phúc lợi của nhân viên và phát triển bền vững.

FWD Việt Nam được Tạp chí HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong 6 năm liên tiếp. Ảnh: PHAN HÀ

Một tên tuổi khác là Bảo hiểm BIC, mới đây được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam theo danh sách xếp hạng của Tạp chí Forbes Việt Nam. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển bền vững của Bảo hiểm BIC, đồng thời là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là động lực để Bảo hiểm BIC tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giá trị thương hiệu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư cũng như cộng đồng, xã hội.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam chia sẻ, công ty vừa được vinh danh với hai danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025” và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025” do HR Asia, Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại châu Á trao tặng. Thành tích này một lần nữa khẳng định cam kết của Shinhan Life Việt Nam trong việc đặt con người làm trọng tâm, áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh và xây dựng môi trường làm việc toàn diện, trao quyền cho nhân viên.

Bảo hiểm FWD Việt Nam cũng được Tạp chí HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 6 liên tiếp. FWD ghi dấu ấn khi lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI) nổi bật nhất.

Khẳng định rõ nét vị thế, uy tín của doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam cho biết: “Một thương hiệu bảo hiểm uy tín trong mắt khách hàng không chỉ cần nền tảng tài chính vững mạnh mà còn phải không ngừng đổi mới, mang đến các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống, đồng thời truyền cảm hứng và mang lại sự an tâm. Đó chính là những giá trị mà chúng tôi kiên định theo đuổi trong suốt 20 năm hoạt động tại Việt Nam. Việc tiếp tục góp mặt trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025 là sự ghi nhận ý nghĩa, tiếp thêm động lực để Chubb Life Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư công nghệ và đồng hành lâu dài cùng khách hàng”.

Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025 và Top 2 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2025 trong khối Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, uy tín hàng đầu của công ty tại Việt Nam với tiềm lực tài chính vững mạnh, sản phẩm và dịch vụ ưu việt.

Phó Tổng Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực FWD Việt Nam Nguyễn Kim Mai Thư nhấn mạnh: “Những giải thưởng từ HR Asia là sự ghi nhận vô cùng ý nghĩa cho những nỗ lực không ngừng trong chiến lược xây dựng và nuôi dưỡng nhân tài tại FWD thời gian qua. Sự đa dạng trong suy nghĩ, kinh nghiệm và bản sắc không chỉ là nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào cần được nuôi dưỡng, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của cả cá nhân và tổ chức”.

Theo ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, việc liên tiếp nhận được những danh hiệu uy tín từ Tạp chí nhân sự châu Á HR Asia là minh chứng rõ ràng cho cam kết bền vững trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, toàn diện và lấy con người làm trung tâm. Ông Bae Seung Jun cho biết thêm.

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi được vinh danh trong Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025” xuyên suốt một thập kỷ. Đây là động lực lớn lao để Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực tăng trưởng bền vững, tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là con người và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, hướng đến mục tiêu trở thành người bạn đồng hành gắn bó dài lâu cùng người dân Việt Nam, đồng thời tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của nền kinh tế” - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam Đặng Hồng Hải chia sẻ.

Có thể thấy, việc vinh danh các doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu trong kinh doanh, mà còn là sự tôn vinh những cam kết về chất lượng dịch vụ, trách nhiệm xã hội và một môi trường làm toàn diện, tận tâm không ngừng nghỉ của doanh nghiệp, tiếp thêm động lực giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.