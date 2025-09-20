Chứng khoán tuần 15 - 19/9: VN-Index chưa thể vượt mốc 1.700 điểm, ngôi vương vốn hóa đổi chủ

Vingroup vượt Vietcombank về quy mô vốn hóa, giành lại ngôi vương sau nhiều năm. Cổ phiếu VIC cũng là điểm sáng tăng giá, ngăn đà giảm sâu của VN-Index.

VN-Index chưa thể vượt 1.700 điểm, “trụ đỡ” Vingroup lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch tương đối trầm lắng so với các tuần liền trước. Dù là tuần cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF ngoại, thanh khoản thị trường vẫn xuống thấp và thiếu vắng các nhóm ngành đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch trên HOSE giảm 13,2% so với tuần trước, xuống bình quân 1,01 tỷ cổ phiếu/phiên, thấp hơn hẳn mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên của tháng 8. Thanh khoản phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư có xu hướng quan sát và chờ đợi thông tin bổ trợ.

Cổ phiếu Vingroup trở thành tâm điểm và là động lực chính hỗ trợ VN-Index tuần 15/9-19/9

VN-Index mở đầu tuần khá tích cực khi kiểm định lại mốc 1.700 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên còn lại. Phiên chiều thứ Sáu, VN-Index biến động giật cục với biên độ lớn khi chỉ số sàn HOSE có tới hai lần về ngưỡng 1.650 điểm rồi bật lên nhờ lực đỡ lớn từ cổ phiếu Vingroup.

Kết tuần, VN-Index giảm 0,52% xuống 1.658,62 điểm. Chỉ số VN30 cũng lùi 0,32% về 1.858,53 điểm, dưới vùng kháng cự quanh 1.880 điểm. HNX-Index đóng cửa ở mức 276,24 điểm, giảm 0,27 điểm, tương đương -0,1% so với tuần trước đó.

Trong tuần, VIC trở thành tâm điểm và là động lực chính hỗ trợ VN-Index. Cổ phiếu Vingroup tăng hơn 11%, đóng góp tới 14,8 điểm tăng trong tuần. Riêng trong phiên thứ Sáu, VIC tăng vọt gần 5,7% lên mức 153.200 đồng/cổ phiếu, xác lập đỉnh mới. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu Vingroup đã tăng gần 280%. Vốn hóa thị trường cuả Vingroup xác lập kỷ lục mới lên hơn 590.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 22 tỷ USD. Giao dịch tích cực tuần này cũng giúp Vingroup vượt Vietcombank để lấy lại ngôi vương vốn hóa thị trường đã mất nhiều năm nay.

Khối ngoại đã bước sang tuần bán ròng thứ 9 liên tiếp, qua đó nâng lũy kế bán ròng từ đầu năm lên 89.167 tỷ đồng. Con số này cũng đã gần bằng cả năm 2024. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện lùi về 15,7%, mức thấp nhất kể từ 2012. Áp lực bán ròng của khối ngoại có thể hạ nhiệt dần trong các tuần tới.

Ở chiều ngược lại, VCB, VHM và VPB là ba cổ phiếu kéo chỉ số giảm nhiều nhất. Dù vậy, top 5 vốn hóa hiện nay vẫn gồm hai cổ phiếu "nhà" Vingroup gồm VIC, VHM và ba ngân hàng quốc doanh (VCB, BID, CTG).

Các nhóm ngành có sự phân hoá. Trong tuần, áp lực điều chỉnh lan rộng ở chứng khoán, bất động sản, thép, khu công nghiệp, ngân hàng, xây dựng và bán lẻ. Một số nhóm duy trì diễn biến tích cực hơn gồm thủy sản, công nghệ, cảng biển và dệt may.

Tuần này, khối ngoại đã bán ròng hơn 180 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 6.501,5 tỷ đồng, giảm 20,1% về lượng nhưng tăng 20,1% về giá trị so với tuần trước. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VHM (838 tỷ đồng), SSI (803 tỷ), STB, VND và VCB. Trong khi đó, một số cổ phiếu vẫn được giải ngân khá mạnh, đứng đầu là HVN (337 tỷ), VNM, MSB, VIX và GEX.

Top cổ phiếu giao dịch của khối ngoại - Nguồn: SHS

Nhịp tích luỹ sau khi vượt đỉnh

Bước sang tuần giao dịch mới, các công ty chứng khoán đều cho rằng VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng kéo dài từ đầu quý III. Chuyên gia Chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index có thể chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm do xu hướng ngắn hạn tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên của chỉ số này. VN30 chịu áp lực bán ở vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025 và cũng chuyển sang giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Theo chuyên gia từ SHS, nhịp điều chỉnh hiện tại là cần thiết để thị trường tạo nền giá mới sau khi vượt đỉnh lịch sử năm 2022. Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền tạm thời đứng ngoài quan sát, chờ đợi các yếu tố cơ bản rõ ràng hơn khi kết thúc quý III. Để VN-Index có thể cải thiện xu hướng, thị trường cần một động lực tăng trưởng mới, dựa trên định giá và triển vọng kết quả kinh doanh quý III cũng như giai đoạn cuối năm. Do đó, SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Xét trên khung nến tuần, VN-Index đang bám sát đường MA5 và nhận được hỗ trợ chính tại MA10 quanh vùng 1.604 - 1.605 điểm. Đây cũng là biên dưới của vùng dao động hiện tại. Trong xu hướng sideway, chiến lược hợp lý là mua khi chỉ số về gần biên dưới và bán khi tiệm cận biên trên. Không loại trừ khả năng thị trường có thể sẽ phá thủng vùng hỗ trợ quanh vùng 1.603 điểm nếu xuất hiện những thông tin tiêu cực trong tuần sau hoặc áp lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt là từ khối ngoại. Ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1.603 – 1.700 điểm như đã duy trì suốt gần một tháng. Ông cho rằng, nếu thị trường vẫn giữ trạng thái giằng co với thanh khoản thấp, sẽ cần một phiên bùng nổ về khối lượng để xác định xu hướng rõ ràng hơn. Cả bên mua và bên bán hiện đều thận trọng. Phe mua chờ giá chiết khấu sâu hơn, còn bên bán chưa chịu áp lực lớn. Nhà đầu tư lưu ý nên hạn chế sử dụng margin và tránh FOMO mua đuổi trong những phiên tăng mạnh nhưng thanh khoản thấp để giảm thiểu rủi ro.

Chuyên gia từ VCBS cũng cho rằng, VN-Index đang trong giai đoạn kiểm tra động lực và cân bằng cung - cầu với biên dao động khoảng 30 điểm. Theo công ty chứng khoán này, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu có vận động ổn định trong vùng sideway và chưa xuất hiện áp lực bán mạnh. Bên cạnh đó, có thể chọn lọc giải ngân thăm dò ở các mã giữ nền tích lũy tốt hoặc đang thu hút dòng tiền ngắn hạn nhưng chưa tăng quá xa khỏi vùng giá nền.