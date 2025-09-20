Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một trong những bước ngoặt lớn nhất kể từ khi thành lập, khi kỳ vọng nâng hạng từ “cận biên” lên “mới nổi” đang đến rất gần. Từ việc hoàn thiện thể chế pháp lý, đón dòng vốn ngoại quy mô hàng tỷ USD, cho đến làn sóng IPO và ra mắt sản phẩm tài chính mới, mọi yếu tố đang hội tụ để tạo nên một diện mạo thị trường hiện đại, minh bạch và chuẩn quốc tế hơn.