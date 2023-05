Tăng hiệu quả kiểm soát về an toàn vốn của các ngân hàng Ngân hàng nhà nước đang thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN (thông tư 41) ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo NHNN, thời gian vừa qua, NHNN (cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) nhận được kiến nghị của một số ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình thực hiện Thông tư 41. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã giải đáp một số câu hỏi về nội dung của Thông tư 41. Trong quá trình triển khai Thông tư 41, cơ quan thanh tra, giám sát cũng đã tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến Thông tư 41. Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các ngân hàng, NHNN cho biết, việc sửa đổi, bổ sung thông tư quy định về tỷ lệ an toàn vốn là cần thiết. Theo đó, một trong những định hướng sửa đổi, bổ sung hệ số rủi ro đối với tài sản là khoản phải đòi chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc. NHNN cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về tính giá trị số dư của khoản phải đòi; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của tổ chức tài chính; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; bổ sung quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đồng tiền hạch toán là ngoại tệ. Một số nội dung khác được đề xuất chỉnh sửa là bổ sung quy định về hệ số rủi ro đối với khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp; sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về cách xác định trạng thái ngoại hối ròng khi tính vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối; bổ sung quy định để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ…