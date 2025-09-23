Infographics: Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng năm 2025

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|133 ▼1183K
|13,502 ▲140K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|133 ▼1183K
|13,503 ▲140K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,288 ▲15K
|1,315 ▲1185K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,288 ▲15K
|1,316 ▲15K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|126 ▼1119K
|129 ▼1146K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|122,723 ▲1485K
|127,723 ▲1485K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|8,941 ▼79344K
|9,691 ▼86094K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|80,379 ▲1020K
|87,879 ▲1020K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|71,348 ▲915K
|78,848 ▲915K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|67,865 ▲61166K
|75,365 ▲67916K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|46,448 ▲625K
|53,948 ▲625K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133 ▼1183K
|135 ▼1201K