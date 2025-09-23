Infographics: Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng năm 2025

(TBTCO) - 35 năm trước, giữa biển khơi ngoài thềm lục địa Việt Nam, những dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ đã vượt sóng gió, theo hệ thống đường ống 16-inch Bạch Hổ – Dinh Cố để về đất liền. Đó không chỉ là dòng khí trong lòng biển cả bao la, mà là dòng chảy của trí tuệ, của khát vọng độc lập, tự chủ năng lượng Việt Nam. Từ nền tảng quý giá ấy, ngành công nghiệp khí hình thành và phát triển, để rồi năm 2007, Công ty Quản lý Dự án Khí (PV GAS PMC) ra đời – mang trên mình sứ mệnh viết tiếp những trang sử hạ tầng công nghiệp khí trải dài khắp ba miền đất nước.