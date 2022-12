Kho bạc Nhà nước điều hành linh hoạt nguồn ngân quỹ nhà nước

(TBTCO) - Sáng ngày 15/12, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính.

Năm 2022, trong nước, dịch bệnh Covid-19 bước đầu được kiểm soát, cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với các chủ trương, giải pháp đúng đắn trong điều hành kinh tế - xã hội tạo ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán tạo dư địa trong điều hành chính sách tài khóa, hỗ trợ tăng trưởng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, công chức ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng.

Hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong năm 2022, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách. Đồng thời, hệ thống KBNN đã mở rộng công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử với các NHTM, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.T

Đặc biệt, trong năm 2022, KBNN đã triển khai mở tài khoản chuyên thu NSNN và ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN, thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) với 5 NHTM, nâng tổng số NHTM mà KBNN mở tài khoản chuyên thu lên thành 20 NHTM.

Tính đến hết ngày 10/12/2022, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.678.148 tỷ đồng, bằng 118,9% so với dự toán năm 2022 được giao, trong đó, thu ngân sách đạt 118,3% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 119,5% so với dự toán.

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, hệ thống KBNN đã phát hiện 828.518 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 3.882 món, tương đương với 402 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tiết kiệm trong chi thường xuyên.

Trong năm 2022, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao.

KBNN đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN, ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí mua vắc-xin, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19; cung cấp số liệu giải ngân hàng tháng cho Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành NSNN. Đồng thời, tham mưu với Bộ Tài chính kịp thời và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tính đến hết ngày 30/11/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 828.062 tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2021, giảm 10.048 tỷ đồng về giá trị, giảm 4,4% về tỷ lệ so với dự toán.

Đối với chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 344.623,3 tỷ đồng, bằng 58% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 593.708 tỷ đồng), bằng 52,1% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 661.477,8 tỷ đồng).

Điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống

Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.T

Năm 2023, hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động là: “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”.

Ông Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN cho biết, để thực hiện thành công mục tiêu này, KBNN sẽ tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng.

KBNN cũng đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2023 do Bộ Tài chính giao, đảm bảo tuân thủ quy định giới hạn tỷ lệ kỳ hạn theo Nghị quyết của Quốc hội. Bám sát diễn biến thị trường, tình hình thu, chi NSNN để điều hành công tác huy động vốn linh hoạt, vừa đảm bảo huy động đủ cho nhu cầu của ngân sách trung ương, vừa duy trì lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tiết kiệm chi phí vay cho NSNN. Phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu, phù hợp với các nhu cầu đầu tư và tạo lãi suất tham chiếu cho thị trường. Thanh toán trái phiếu chính phủ đến hạn đảm bảo an toàn, chính xác và thuận lợi cho chủ sở hữu trái phiếu.

Đặc biệt, theo Tổng Giám đốc KBNN, một nhiệm vụ khác sẽ được KBNN chú trọng trong năm 2023 đó là tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, gắn kết giữa quản lý ngân quỹ với quản lý ngân sách và quản lý nợ; nâng cao chất lượng dự báo dòng tiền; tiếp tục triển khai hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương án được Bộ Tài chính phê duyệt; triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.