Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, vàng bớt áp lực từ các yếu tố vĩ mô quốc tế

Thị trường tiền tệ tuần 7- 11.8:

(TBTCO) - Tuần qua ghi nhận xu hướng giảm sâu của lãi suất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, tuy nhiên, lãi suất cho vay vẫn tiếp tục phải chờ đợi khoảng trễ. Ở góc độ quốc tế, các tín hiệu tích cực về số liệu vĩ mô của Mỹ khiến cho áp lực tăng lãi suất của FED cũng hạ nhiệt hơn và đây cũng là yếu tố giảm nhẹ bớt áp lực lên giá vàng.

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Trong tuần, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng giảm xuống chỉ còn 0,21%, rất thấp so với quy định hiện hành về lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Cụ thể, hiện trần lãi suất liên ngân hàng được quy định là 5%, tại Quyết định 1123/QĐ-NHNN ngày 19/6/2022 (quy định lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng). Ngoài mức lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất các kỳ hạn khác hiện cũng xuống rất thấp, với lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng chỉ còn 0,43%, kỳ hạn 2 tuần chỉ còn 0,64%, kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 1,78%...

Sự vững mạnh của thị trường tài chính có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế Dự báo, trong những tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ cả tình hình thế giới, khu vực biến động khó lường và những hạn chế, khó khăn trong nội tại của nền kinh tế. Để kinh tế Việt Nam có thể trụ vững và tiếp tục tăng trưởng và phát triển, để khu vực doanh nghiệp được tiếp sức vượt qua khó khăn, sự vững mạnh của thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… có ý nghĩa rất quan trọng. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ở mặt bằng lãi suất cho vay, tín hiệu giảm lãi suất diễn ra chậm hơn và không đồng đều giữa các ngân hàng, nhưng các chuyên gia cho rằng xu hướng giảm sẽ diễn ra trong những tháng còn lại trong năm.

Ông Michael Kokalari - Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường thuộc VinaCapital, dự báo lãi suất vay mua nhà sẽ giảm thêm 50 - 100 điểm cơ bản trong 6 - 12 tháng tới. Đáng chú ý là tâm lý cải thiện đối với thị trường bất động sản đã tác động tích cực đến tâm lý đối với cổ phiếu bất động sản lớn và tâm lý của nhà đầu tư đối với các công ty hưởng lợi từ hoạt động phát triển bất động sản (chẳng hạn như cổ phiếu các công ty xây dựng, các công ty thép…).

Tỷ giá thu hút sự chú ý trở lại

Trong một giai đoạn, tỷ giá tạm thời được giới đầu tư ít chú ý do sự ổn định diễn ra trong suốt giai đoạn dài từ cuối năm 2022 đến nay.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá USD tháng 7/2023 tăng 0,53% so với tháng trước; giảm 1,71% so với tháng 12/2022; tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước. Một trong các lý do hỗ trợ tỷ giá là nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào nhờ vào cán cân thương mại liên tục thặng dư suốt từ đầu năm 2023. Tháng 7/2023, cả nước xuất siêu 2,15 tỷ USD và tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,34 tỷ USD).

Lãi suất cho vay mua nhà có thể sẽ tiếp tục giảm thời gian tới. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, một số yếu tố có thể sẽ tác động lên tỷ giá và theo đó diễn biến tỷ bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, xu hướng lãi suất nếu vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng lãi suất trong nước giảm, lãi suất quốc tế tăng. Các chuyên gia phân tích thuộc Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD nếu tiếp tục thu hẹp có thể sẽ gây áp lực lên tỷ giá.

Ngoài ra, một số yếu tố khác “đe dọa” tỷ giá có thể kể đến như lạm phát trong nước, các thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài… “Nhìn chung, chúng tôi cho rằng, tỷ giá có thể biến động mạnh hơn trong nửa sau năm 2023, tuy nhiên, tỷ giá USD/VND sẽ dao động không quá +/- 2,0% so với đầu năm 2023” - chuyên gia VNDirect dự đoán.

Thông tin vĩ mô của Mỹ và mối liên hệ với giá vàng

Cuối tuần, Mỹ đã công bố các số liệu mô cho thấy lạm phát đã phần nào hạ nhiệt và thị trường việc làm cũng đang có dấu hiệu suy yếu.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo 3,3% của các chuyên gia. Trong khi đó, báo cáo về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cao hơn một chút so với kỳ vọng. Cả hai báo cáo đều nghiêng về những người ủng hộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có thể bớt thắt chặt tiền tệ hơn bằng các đợt lãi suất. Đây là một trong những yếu tố có thể giảm bớt áp lực đối với giá vàng, tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cho rằng cũng không có cơ sở rõ ràng để có thể kích thích giá vàng tăng trở lại.

Các dữ liệu vĩ mô của Mỹ có ảnh hưởng đến hành động của các nhà đầu vàng. Ảnh: T.L

Giá vàng quốc tế chiều ngày 11/8 ghi nhận ở mức khoảng 1.917 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD so với cuối tuần trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC 9999 vào chiều ngày 11/8 là 66,85 triệu đồng/lượng mua và và 67,45 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn khoảng 250 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước.