Lâm Đồng triển khai chuỗi hoạt động vì môi trường năm 2026

Nguyễn Vân

16:00 | 29/05/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản 7537/UBND-NNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2026. Thông qua chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 6, địa phương hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Theo Văn bản số 7537/UBND-NNMT, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng với tinh thần thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo. Ảnh: TL

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai các chương trình truyền thông, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Các hoạt động được tổ chức gắn với những ngày lễ lớn về môi trường trong tháng 6, gồm Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Bên cạnh đó, các sở, ngành như Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, các cơ quan báo chí, truyền thông, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với người dân.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác truyền thông năm nay sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững.

Nội dung tuyên truyền cũng hướng tới thay đổi hành vi của cộng đồng trong tiêu dùng và sinh hoạt hằng ngày, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái.

Đặc biệt, năm 2026, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Đây được xem là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai bất thường và nguy cơ nước biển dâng.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Lâm Đồng mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức rằng, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà cần sự tham gia của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Hành động vì khí hậu và đại dương xanh

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, tỉnh Lâm Đồng cũng định hướng triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Theo đó, các đơn vị được khuyến khích tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) được xem là công cụ quan trọng giúp nâng cao năng lực giám sát chất lượng môi trường, cảnh báo rủi ro thiên tai và xây dựng cơ sở dữ liệu khí hậu.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, khuyến khích các sáng kiến cộng đồng về giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tái tạo và sản xuất thân thiện với môi trường.

Đối với Ngày Đại dương thế giới năm nay, chủ đề được lựa chọn là “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”. Thông điệp nhấn mạnh vai trò của các khu bảo tồn biển trong việc duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng chủ đề này, các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung nâng cao nhận thức về giá trị của tài nguyên biển và hải đảo, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương.

Trong thời gian cao điểm từ ngày 1/6 - 8/6, nhiều hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh như trồng cây xanh, thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và phát động các chiến dịch truyền thông trên nền tảng số.

Các địa phương cũng được khuyến khích xây dựng những mô hình, sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tế nhằm thu hút sự tham gia của người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

Thông qua chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn từng bước hình thành thói quen sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Chứng khoán tuần 1/6 - 5/6: Tín hiệu mới từ giá dầu

Một năm thực hiện Nghị quyết 68: Thắp lên kỳ vọng mới cho kinh tế tư nhân

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

(TBTCO) - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải sẽ tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học năm 2026 vào ngày 12/6/2026 tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Đồng Tháp tăng tốc giảm phát thải, đón cơ hội từ thị trường carbon và nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh kinh tế xanh mở ra những yêu cầu mới đối với sản xuất nông nghiệp, Đồng Tháp đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải. Từ sản xuất lúa chất lượng cao đến phát triển vùng cây ăn trái chủ lực, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, thân thiện môi trường.
Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình trường học xanh, bền vững.
“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”, diễn ra lúc 20h ngày 5/6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Nhận thức rõ chất thải nhựa không chỉ làm suy giảm hệ sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến và trải nghiệm của du khách, tỉnh Ninh Bình tiên phong tham gia Dự án hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2026, đặt mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai.
Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

(TBTCO) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang xây dựng Đề án phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi toàn quốc, hướng tới huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống xanh.
Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng