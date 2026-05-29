Lâm Đồng triển khai chuỗi hoạt động vì môi trường năm 2026

Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Theo Văn bản số 7537/UBND-NNMT, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng với tinh thần thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo. Ảnh: TL

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai các chương trình truyền thông, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Các hoạt động được tổ chức gắn với những ngày lễ lớn về môi trường trong tháng 6, gồm Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Bên cạnh đó, các sở, ngành như Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, các cơ quan báo chí, truyền thông, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với người dân.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác truyền thông năm nay sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững.

Nội dung tuyên truyền cũng hướng tới thay đổi hành vi của cộng đồng trong tiêu dùng và sinh hoạt hằng ngày, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái.

Đặc biệt, năm 2026, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Đây được xem là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai bất thường và nguy cơ nước biển dâng.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Lâm Đồng mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức rằng, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà cần sự tham gia của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Hành động vì khí hậu và đại dương xanh

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, tỉnh Lâm Đồng cũng định hướng triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Theo đó, các đơn vị được khuyến khích tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) được xem là công cụ quan trọng giúp nâng cao năng lực giám sát chất lượng môi trường, cảnh báo rủi ro thiên tai và xây dựng cơ sở dữ liệu khí hậu.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, khuyến khích các sáng kiến cộng đồng về giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tái tạo và sản xuất thân thiện với môi trường.

Đối với Ngày Đại dương thế giới năm nay, chủ đề được lựa chọn là “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”. Thông điệp nhấn mạnh vai trò của các khu bảo tồn biển trong việc duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng chủ đề này, các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung nâng cao nhận thức về giá trị của tài nguyên biển và hải đảo, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương.

Trong thời gian cao điểm từ ngày 1/6 - 8/6, nhiều hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh như trồng cây xanh, thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và phát động các chiến dịch truyền thông trên nền tảng số.

Các địa phương cũng được khuyến khích xây dựng những mô hình, sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tế nhằm thu hút sự tham gia của người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp vào các hoạt động bảo vệ môi trường.