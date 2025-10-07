Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ 29/9 – 3/10 duy trì nhịp phát hành ổn định, trong khi lợi suất tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại quay lại mua ròng nhẹ sau ba tuần liên tiếp bán ròng.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 29/9 – 3/10 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ tiếp tục duy trì nhịp độ ổn định trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư công tăng cao. Theo đó, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu tại bốn kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm, với tổng khối lượng gọi thầu đạt 11.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu đều tăng nhẹ so với tuần trước, lần lượt đạt 53,3% và 46%.

Kỳ hạn 10 năm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị trúng thầu, với lãi suất 3,64%, tăng 5 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 5 năm trúng thầu 1.000 tỷ đồng tại mức lãi suất 3,07% (+4 điểm cơ bản), trong khi hai kỳ hạn dài hơn là 15 năm và 30 năm đều không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Tính đến ngày 2/10, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 260.700 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm 2025. Riêng trong quý III, Kho bạc Nhà nước đã huy động 54.300 tỷ đồng trên tổng kế hoạch quý là 120.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, lãi suất trúng thầu và lợi suất trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục nhích lên nhanh hơn trong quý IV, khi áp lực huy động vốn cho đầu tư công và cân đối ngân sách gia tăng.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu 13.000 tỷ đồng, gồm 5.000 tỷ kỳ hạn 5 năm, 9.000 tỷ kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt khoảng 71.000 tỷ đồng, giảm 29,7% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch repo chiếm khoảng 22% với giá trị 15.600 tỷ đồng, phần còn lại là giao dịch outright.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tuần qua cũng tăng mạnh hơn ở nhóm kỳ hạn dài. Cụ thể, kỳ hạn 2 năm đạt 2,91% (+3 điểm cơ bản so với tuần trước), kỳ hạn 5 năm 3,24% (+5 điểm), kỳ hạn 10 năm 3,79% (+3 điểm) và kỳ hạn 15 năm 3,90% (+5 điểm).

Đáng chú ý, khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ khoảng 83 tỷ đồng sau 3 tuần bán ròng liên tiếp. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ Việt Nam.

“Diễn biến này phần nào phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu, khi đồng VNĐ đã mất giá khoảng 3,5% so với USD tính từ đầu năm, trong khi lợi suất trái phiếu và thị trường chứng khoán tại các quốc gia phát triển đang trở nên hấp dẫn hơn đối với dòng vốn ngoại” – các chuyên gia nhận định.