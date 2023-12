(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh An Phú.

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-MB-HĐQT ngày 18/12/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc việc thay đổi địa điểm chi nhánh An Phú.

Căn cứ công văn số 3589/HCM-TTr3 ngày 12/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh An Phú.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo địa điểm Chi nhánh An Phú kể từ ngày 25/12/2023.

Địa chỉ cũ: Tầng trệt, Chung cư An Phú, Khu đô thị mới An Phú An Khánh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: Tầng 1, tầng 2 và tầng 3 số 173 đường Trần Não, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 6281 0203 Fax: 028 6281 0170

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối…